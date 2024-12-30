〈美股早盤〉主要指數開低 美債殖利率攀升重壓難喘息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-30 22:41

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美股主要指數周一 (30 日) 開低，因成交量稀少且公債殖利率上升擔憂，讓美股年終傳統強勁漲勢蒙上陰影。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 560 點或 1.3%，那斯達克綜合指數跌逾 280 點或近 1.4%，標普 500 指數跌近 1.3%，費城半導體指數跌逾 2.2%。

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美股開盤前主要指數期貨走跌，美股科技股強勁反彈年末收關前表現無力。標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨下跌約 1%，暗示上周五科技股回落後進一步走弱跡象。

巴黎 Optigestion 的基金經理 Nicolas Domont 說：「在這種時刻，最好不要動。美國仍然是一個值得去的地方。成長型股票繼續表現優異，盈利預期也不錯，因此有充分的理由保持樂觀。」

美國公債價格上漲，10 年期公債殖利率從近 5 月份以來的最高水準回落。歐元走強，德債回吐稍早漲幅，先前數據顯示西班牙通膨加速程度超過預期，支持歐洲央行 (ECB) 逐步降息的理由。

歐洲斯托克 600 指數下跌，由於假日季節影響，交易量只有 30 日平均水準的一半，對包括德國在內的一些市場來說，這是今年最後一個交易日；亞洲股市結束了連續 5 天的上漲。

在平靜的年終交易中，國際油價幾乎沒有變化，市場留意的是 2025 年的前景。自 10 月中旬以來，原油交易一直處於窄幅波動，今年原油價格正走向下跌。黃金將迎來本世紀最大的年度漲幅。

截至台北時間周一（30 日）22 時許：

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 4.73%，至每股 172.18 美元

在南韓下令對其國內航空公司營運的所有 B737-800 飛機進行檢查後，波音股價在周一 盤前交易下跌近 5%。該機型是周末濟州航空發生致命空難的機型。

代總統崔相穆指示運輸部對南韓所有航空公司營運系統進行緊急安全檢查；國土交通部 (MOLIT) 官員表示，將對 B737-800 進行「全面的特別檢查」。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.15%，至每股 422.38 美元

隨著 2024 年已接近尾聲，特斯拉或將於本周內公布第四季交付數據。目前，分析師普遍預期特斯拉第四季交付量約 51.1 萬輛，將高於去年同期的 484,507 輛和上一季的 462,890 輛。計及今年前三個季的交付量，分別為 386,810 輛、443,956 輛和 462,890 輛，今年全年交付量預估將達 1,804,656 輛，略低於去年的 1,808,581 輛。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.70%，至每股 134.69 美元

根據外媒報導，隨著 AI 晶片市場競爭的日益激烈，輝達正將目光投向機器人技術領域，視其為未來成長的重要引擎。 2025 年上半年輝達將發表其最新一代人形機器人晶片－Jetson Thor。

分析師表示，輝達的這一舉措並不意外，是其多年來不斷發展的策略的一部分——輝達並不打算直接與特斯拉等製造商競爭，而是計劃為全球成千上萬的機器人製造商提供一種基礎的原始設備製造商解決方案，提供從用於訓練人工智慧機器人的軟體層到機器人晶片的完整技術堆疊。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：