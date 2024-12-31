傳字節跳動明年擬砸70億美元購買輝達晶片

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-31 01:20

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根據美媒《The Information》周一 (30 日) 援引知情人士消息報導，正大力進軍人工智慧 (AI) 的中國科技巨擘字節跳動計劃在 2025 年斥資最多 70 億美元購買輝達 (NVDA-US) 晶片，並告知供應商這個計畫。

據悉，這項計畫將由卸任執行長的字節跳動聯合創始人張一鳴領導，將讓該公司成為全球最大的此類 AI 硬體消費者之一。張一鳴最近一直在與東南亞和其他海外地區的資料中心營運商談判，以便在明年輝達下一代最強 Blackwell 晶片上市時就能夠使用。

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先前曾有其他外媒引述全球技術顧問公司 Omdia 的估算報告稱，字節跳動已成中國境內輝達 AI 晶片的最大買家，甚至是輝達在亞洲的最大客戶。

這份報告分析企業公開揭露的資本支出計畫、伺服器出貨量和供應鏈情報，來估算輝達常用於資料中心基礎設施中的熱門晶片 Hopper GPU 訂單及頂級大客戶。

其估算值顯示，微軟 (MSFT-US) 在 2024 年訂購的輝達 Hopper 晶片數量超過了全球其他科技公司，預計總數達到 48.5 萬枚。緊隨其後的是訂單量各約 23 萬枚的位元組跳動和騰訊這兩家中國公司。

綜合今年下半年的諸多報導，字節跳動似乎在 2024 年訂購超過 20 萬枚輝達 H20 晶片，還透過增加海外算力來接觸到更高階的 H100 和 Blackwell 晶片。

例如，字節跳動是多家全球資料中心營運商的主要客戶，這些營運商正計劃在東南亞和歐洲建立新的資料中心，以滿足其未來十年對 AI 運算的強勁需求。

分析普遍認為，對 AI 硬體的大力投資顯示字節跳動正尋求在 AI 領域站穩腳跟並保持領先。報導稱，張一鳴曾告訴一些供應商，字節跳動打算在未來兩年內的 AI 資本支出 (硬體、土地和建築建設) 超車其他任何中國科技巨擘。

據一位參與討論的人士透露，張一鳴表示過將親自監督這些與租賃或建造 AI 資料中心有關的開發項目，同時確保公司擁有足夠的運算能力來訓練和運行其 AI 模型。

對於上述消息，字節跳動的發言人表示《The Information》文章中的一些訊息「不正確」，輝達則拒絕置評。