傳字節跳動明年擬砸70億美元購買輝達晶片
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-31 01:20
根據美媒《The Information》周一 (30 日) 援引知情人士消息報導，正大力進軍人工智慧 (AI) 的中國科技巨擘字節跳動計劃在 2025 年斥資最多 70 億美元購買輝達 (NVDA-US) 晶片，並告知供應商這個計畫。
據悉，這項計畫將由卸任執行長的字節跳動聯合創始人張一鳴領導，將讓該公司成為全球最大的此類 AI 硬體消費者之一。張一鳴最近一直在與東南亞和其他海外地區的資料中心營運商談判，以便在明年輝達下一代最強 Blackwell 晶片上市時就能夠使用。
先前曾有其他外媒引述全球技術顧問公司 Omdia 的估算報告稱，字節跳動已成中國境內輝達 AI 晶片的最大買家，甚至是輝達在亞洲的最大客戶。
這份報告分析企業公開揭露的資本支出計畫、伺服器出貨量和供應鏈情報，來估算輝達常用於資料中心基礎設施中的熱門晶片 Hopper GPU 訂單及頂級大客戶。
其估算值顯示，微軟 (MSFT-US) 在 2024 年訂購的輝達 Hopper 晶片數量超過了全球其他科技公司，預計總數達到 48.5 萬枚。緊隨其後的是訂單量各約 23 萬枚的位元組跳動和騰訊這兩家中國公司。
排名第四位的是另一家美國公司 Meta(META-US)，其訂購 22.4 萬枚晶片，僅為微軟訂單量的一半，隨後的幾大買家分別是馬斯克旗下特斯拉 (TSLA-US) 和 xAI，以及亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google(GOOGL-US)。
綜合今年下半年的諸多報導，字節跳動似乎在 2024 年訂購超過 20 萬枚輝達 H20 晶片，還透過增加海外算力來接觸到更高階的 H100 和 Blackwell 晶片。
例如，字節跳動是多家全球資料中心營運商的主要客戶，這些營運商正計劃在東南亞和歐洲建立新的資料中心，以滿足其未來十年對 AI 運算的強勁需求。
分析普遍認為，對 AI 硬體的大力投資顯示字節跳動正尋求在 AI 領域站穩腳跟並保持領先。報導稱，張一鳴曾告訴一些供應商，字節跳動打算在未來兩年內的 AI 資本支出 (硬體、土地和建築建設) 超車其他任何中國科技巨擘。
據一位參與討論的人士透露，張一鳴表示過將親自監督這些與租賃或建造 AI 資料中心有關的開發項目，同時確保公司擁有足夠的運算能力來訓練和運行其 AI 模型。
對於上述消息，字節跳動的發言人表示《The Information》文章中的一些訊息「不正確」，輝達則拒絕置評。
知情人士還稱，字節跳動已向一些資料中心供應商和銀行表示，預估 2025 年將在 AI 晶片、資料中心和其他硬體 (如海底電纜) 上花費超過 200 億美元，其中近 70 億美元預算用於海外雲端服務，使該公司能夠使用輝達的 AI 晶片。
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