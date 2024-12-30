長榮航平均年終7個月、調薪4% 航空業獎金有望連袂寫新猷

航空業年終獎金各界的討論度高，今 (30) 日傳出長榮航 (2618-TW) 發出的獎金再創新高，平均發放 7 個月年終獎金，並調薪約 4%，而星宇航空 (2646-TW) 日前已拍板發出 2 個月並調薪，業界預料，華航 (2610-TW) 和台灣虎航 (6757-TW) 的年終也相當值得期待，在航空業接連繳出前三季獲利創高的成績下，有望連袂寫史上最高獎金紀錄。