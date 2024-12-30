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長榮航平均年終7個月、調薪4% 航空業獎金有望連袂寫新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-30 18:03

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長榮航平均年終獎金達7個月。(圖：長榮航提供)

航空業年終獎金各界的討論度高，今 (30) 日傳出長榮航 (2618-TW) 發出的獎金再創新高，平均發放 7 個月年終獎金，並調薪約 4%，而星宇航空 (2646-TW) 日前已拍板發出 2 個月並調薪，業界預料，華航 (2610-TW) 和台灣虎航 (6757-TW) 的年終也相當值得期待，在航空業接連繳出前三季獲利創高的成績下，有望連袂寫史上最高獎金紀錄。

星宇航空前三季合併營收 259.27 億元，年增 62%，稅後純益 15.35 億元，年增 389%，每股純益 (EPS)0.64 元，日前拍板發放 2 個月年終，並調薪 3.5-5%。


而長榮航前三季合併營收 1644.49 億元，年增 12.4%，稅後純益 214.85 億元，創同期新高，EPS 3.98 元，全年獲利寫新猷在望，據了解平均年終獎金將達 7 個月。

台灣虎航去年平均發出年終 10.8 個月，羨煞同業，一般預期有望再突破。

而華航史上最高年終獎金是 6 個月，業界推估今年有望續寫新紀錄，實際數字有待 1 月 13 日董事會通過後公布。

華航總經理高星潢日前曾說，員工的年終獎金主要和業績有關係。

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