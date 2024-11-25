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長榮航喊機票價格「回不去了」 首曝將直飛美國達拉斯

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 15:47

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長榮航今日召開法說會。(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮航 (2618-TW) 今 (25) 日召開法說會時指出，對明年樂觀期待，儘管今年多數航線機票較去年同期回跌約 4-5%，但航太供應鏈瓶頸持續，再加上需求續旺，未來除了季節性因素，「票價沒有特別的下行空間，就是回不去了」；而長榮航總經理孫嘉明也正式宣布，明年 11 月 3 日將開啟飛美國德州達拉斯定期航班。

孫嘉明表示，明年會增加北美第 9 個航點，規劃 11 月 3 日正式開航德州達拉斯，主要是因觀察到當地 500 強企業越來越多，商務活動熱絡，並擁有美國第四大機場，轉機市場大，還可便捷連接到中南美洲航網。


孫嘉明進一步解釋，開航或是推出包機不是經營團隊說了算，例如想多飛航日本，但當地地勤代理和機場能量有限，國內桃園機場時間帶相當擠，還是有各種問題待解決。

對於票價，長榮航說明，前 10 月機票價格較疫前仍大漲，美洲線增幅高達 40%，歐澳線增 30%，儘管較去年同期的高點，多數航線機票平均略有回檔約 4-5%，但需求熱、供應鏈瓶頸難解，看未來機票沒有續跌空間。

貨運方面，由於電商貨量多，而高科技產品也持續出貨，長榮航看好空運的上行趨勢。

孫嘉明指出，貨運承載率略有下滑，主要是因俄烏、中東戰事，「否則還可以成長更多」，有運能存在但實務上沒有運量，若沒有地緣衝突，貨運會更亮麗，並看好電商未來仍將蓬勃發展。

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長榮航達拉斯美國航班空運機票航空出國

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