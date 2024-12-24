長榮航機票特惠來了 特定航線3000元有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-24 10:36

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即將迎來 2025 年，長榮航 (2618-TW) 今 (24) 日宣布，趕在年底前擴大推出聖誕機票優惠活動，於長榮航官網或 APP 購買 3 月 31 日前從台灣地區出發指定日期的航線，特定航線最低 2977 元起。

長榮航說明，此次特惠活動無論是亞洲、歐洲、美國或澳洲等地的機票均涵蓋在內，其中，桃園 - 澳門來回未稅價最低只要 2977 元起、桃園 - 新加坡來回未稅價 6225 元起、桃園 - 沖繩來回未稅價 7217 元起、桃園 - 布里斯本來回未稅價 17591 元起。

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而歐美航線也有驚喜優惠，桃園 - 巴黎來回未稅價只要 25620 元起、桃園 - 舊金山來回含稅價也只要 26125 元起。

同時，長榮航獨家與星野集團旗下虹夕諾雅峇里島酒店合作，推出機票加酒店三天兩夜起的自由行行程。