長榮航首入選道瓊永續指數成分股
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-17 14:41
2024 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 公布評選結果，長榮航 (2618-TW) 今年首次入選「新興市場指數 (DJSI Emerging Markets Indices)」成分股，並在標普全球企業永續評鑑 (S&P Global Corporate Sustainability Assessment) 中獲全球航空業最高分，展現在永續發展領域的努力，深獲國際肯定。
法人分析，長榮航首度入選道瓊永續指數成分股，有利吸引對永續議題相當關注的外資資金。
在此次評鑑中，長榮航於環境與社會面向題組均獲第一名，其中「透明度與永續報告、風險管理、供應鏈管理、環境政策與管理系統、能源管理、包裝材、氣候策略、飛航安全、顧客關係、隱私保護」共 10 項指標，也取得產業最高分。
長榮航總經理孫嘉明表示，於今年的標普全球企業永續評鑑榮獲全球航空業第一名，同時首次入選 DJSI 新興市場指數成分股，是對公司 ESG 企業永續治理績效及全體員工努力高度肯定，未來將會持續以行動落實 ESG，並為社會及企業創造長期價值。
其中，永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 是航空業實現脫碳目標的關鍵，並被視為達成 2050 年淨零碳排放目標的重要路徑，長榮航積極推動減碳永續行動，於去年 8 月東京羽田至台北松山的客運航班上，使用混合比例達 40% 的永續航空燃油，並於昨日韓國仁川至桃園國際機場的航班上，使用混合比例達 30% 的永續航空燃油，全程減碳量約 14000 公斤，以實際行動展現投入環境保護的決心。
道瓊永續指數是全球投資機構的重要參考指標，也是國際間最具指標性的永續發展指數之一，每年透過企業永續評鑑，評估企業在環境、社會、公司治理三大面向的 ESG 表現，今年全球超過 13,000 家企業參與評鑑，涵蓋 62 個產業別，長榮航於全球 61 家受評航空公司中脫穎而出，獲航空業最高的 ESG 評分。
長榮航空的永續發展成果近年屢獲國內外獎項的肯定，近期更榮獲 2024 年台灣企業永續獎 (TCSA) 中《台灣十大永續典範企業獎》、《永續報告類–運輸業白金獎》及 4 項單項績效獎，以及 2024 第七屆全球企業永續獎 (GCSA) 的《永續報告書獎–銅獎》肯定。
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