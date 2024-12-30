2024矽光子股光速飆漲！光聖年漲9.3倍最飆 聯亞、聯鈞、上詮也漲3-4倍

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-30 15:28

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在 AI 浪潮帶動下，為了降低大量資料傳輸帶來能耗，矽光子族群備受市場關注，其中光聖 (6442-TW) 成本年度最飆股，2023 年收盤價 70.3 元，今 (30) 日以 654 元作收，漲幅約 9.3 倍，創下台股最高漲幅紀錄；另外光通訊族群聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW) 今年也都有 3-4 倍的漲幅，為本年度強勢族群。

光聖主要業務為光纖主動與被動元件、高頻連接器模組製造，近年積極從有線電視市場轉型，將產品應用於低軌衛星、5G 與車用市場等高成長領域，近年受惠美系數據中心對光被動元件需求強勁，產能滿載，營收貢獻占 7 成，展望明年，訂單能見度已來到明年第一季，毛利率有望維持高檔 40 %。

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聯鈞受惠 AI 浪潮，子公司源傑科技切入 AOC transceiver(主動式光纖模組)，打入美系四大 CSP 客戶，400G AOC 產品也應客戶需求擴產，新產品 800G AOC 將於明年上半年小量出貨，於下半年放量，有望成未來主力。

聯亞日前於法說會指出，800G 產品自第二季開始出貨後，獲美系資料中心客戶青睞，過去三到五年公司在矽光產品對主要客戶的營業額都有超過倍數以上的成長，期待明年能維持類似的成長動能。