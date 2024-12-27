真的回不去了！疫後電商連4年「超車」實體成最大通路 今年站穩4600億續寫新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-27 13:59

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經濟部今 (27) 日發布「實體零售業與電子購物業近年網路銷售發展趨勢分析」報告，分析實體零售業與電子購物業營業額變動趨勢。報告指出，在疫情期間高速成長下，電子購物業營業額於 2021 年突破 4 千億元大關，並超越百貨公司與便利商店，已為國內最大綜合商品零售通路，預估 2024 年營收可望站穩 4,600 億元，續締新猷。

經濟部指出，報復性消費潮消退，網購仍具剛性需求，隨網路及智慧手機普及，線上購物已成為國人不可或缺之購物管道，加上近年因疫情催化，更加速電子購物業的成長，大致可區分成 3 個階段觀察：

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蓬勃發展期：2011-2019 年電子購物業平均年增 10.8%，優於實體零售業 1.5% 以及整體零售業 2.0%。

高速成長期：疫情期間民眾減少外出，消費力道轉往線上通路，2020 年實體零售業轉為負成長，電子購物業則連續 2 年增幅超越 2 成。

剛性需求期：隨疫後購物需求回歸實體通路，2023 年實體零售業營業額年增 7.0%，首度超越電子購物業之 1.5%，惟 2024 年 1-11 月電子購物業年增率回升至 3.0%，優於實體零售業 2.6%，顯示民眾對於網路購物仍具剛性需求。

此外，在疫情期間高速成長下，電子購物業營業額於 2021 年突破 4 千億元大關，並超越百貨公司與便利商店，為國內最大綜合商品零售通路。預估 2024 年營收可望站穩 4,600 億元，續締新猷。



而根據工商普查資料計算，2021 年實體零售業、電子購物業「同時透過實體店面及無店面」銷售占比分別較 2016 年增加 2.2、5.6 個百分點，顯示業者積極朝「虛實整合」的新零售模式發展，拓展線上線下銷售通路。