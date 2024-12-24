114年健保新制：擴大5癌篩檢 肺癌篩檢放寬40歲即可做LDCT 每件補助4000元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-24 18:39

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近年癌症發生年齡有下降趨勢，為降低國人癌症發生率及死亡率，自 114 年起，國民健康署放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒 (HPV) 檢測服務，只要符合資格的民眾都可接受免費的定期癌症篩檢，以期早期發現、早期治療。

為落實賴清德總統「健康臺灣」政見，以 2030 年達到癌症標準化死亡率減少三分之一為目標，挹注經費於「提升重要癌症篩檢」，衛生福利部國民健康署擴大國人癌症篩檢之年齡層與項目： (1) 肺癌篩檢放寬具家族史者年齡下修 5 歲及吸菸史≥20 包 - 年以上、(2) 大腸癌篩檢擴大 45-49 歲民眾及 40-44 歲具家族史者、(3) 乳癌篩檢年齡延伸 40-44 歲及 70-74 歲女性、(4) 子宮頸癌篩檢年齡增列 25-29 歲女性、(5) 新增 35 歲、45 歲及 65 歲女性人類乳突病毒 (HPV) 檢測服務，展現政府對癌症篩檢之重視。

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國民健康署自 99 年起全面推動子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌等四癌篩檢，並於 111 年 7 月開辦肺癌篩檢。國際研究證實四癌篩檢 (子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌) 可早期偵測癌症及癌前病變進而降低死亡率；本土研究也顯示，每 2 年 1 次糞便潛血檢查可以降低大腸癌死亡率 35%；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔及吸菸習慣男性 26% 的死亡風險；每 2 年接受 1 次乳房 X 光攝影檢查可降低 41% 的乳癌死亡率；透過子宮頸抹片篩檢，可以降低 70% 的子宮頸癌死亡率。另外，國際研究指出胸部低劑量電腦斷層檢查 (LDCT) 與胸部 X 光相比，可降低重度吸菸者 20% 肺癌死亡率。112 年全國子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌與肺癌等五項癌症篩檢達 487.2 萬人次，共發現約 1.1 萬名癌症及 5.2 萬名癌前病變，成功拯救 6.3 萬餘名生命。

衛生福利部國民健康署將於明 (114) 年度調整並擴大重要癌症篩檢項目的年齡、篩檢內容及補助金額，說明如下：

(1) 每 2 年 1 次肺癌低劑量電腦斷層檢查 (LDCT)，年齡放寬至 40-74 歲女性及 45-74 歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，有重度吸菸史則針對 50-74 歲吸菸史增列≥20 包 - 年以上者，每案補助 4,000 元。

(2) 每 2 年 1 次糞便潛血檢查，擴大至 45-74 歲民眾及 40-44 歲有家族史，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者，由每案補助 200 元調整為 400 元。

(3) 每 2 年 1 次乳房 X 光攝影檢查，延伸年齡擴大對象 40-74 歲的女性，每案補助 1,245 元。

(4) 增列 25-29 歲女性每 3 年 1 次子宮頸抹片檢查，同時每案補助由 430 元調整為 630 元。

(5) 新增 35、45、65 歲女性當年度 1 次人類乳突病毒 (HPV) 檢測服務，每案補助 1,400 元。