李洋分享奪金「秘密」：羽球生涯是一場又一場「證明題」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-27 19:19

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PwC Taiwan 於 2024 年 12 月 24 日舉辦人文講座，邀請奧運羽球雙金得主李洋演講，分享其運動生涯的奮鬥歷程，如何在挫折中重拾信心並實現奪金目標。李洋描述從小就立志成為「世界一流的運動員」，希望藉由自己的努力讓世界看見台灣。在李洋看來，羽球的運動生涯不僅是一次次的選擇題，更是一場又一場的證明題：「我不能決定輸贏，但能決定態度。球不落地，絕不放棄。」

由資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏和 PwC Taiwan 人資長林永智共同主持，現場湧入 600 位 PwC Taiwan 同仁參加，另有 250 位同仁透過線上方式參與。在充滿溫暖與希望的平安夜，一同見證這場激勵人心的演講。

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李洋以「球不落地，絕不放棄」為主題，回顧了長達 17 年的羽球生涯。從不被看好，到奪得奧運金牌，他坦言一路走來並不順遂，但他始終以堅持不懈的信念面對挑戰。他引用人生座右銘：「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看得見希望。」來激勵大家，在面對困境與低潮時，不要輕言放棄，持續堅守目標，同時懷抱感恩之心，永遠記得那些曾給予你幫助的人。

在演講中，李洋提到規律的生活與訓練是成功的基石，並描述他從小就立志成為「世界一流的運動員」，希望藉由自己的努力讓世界看見台灣。在李洋看來，羽球的運動生涯不僅是一次次的選擇題，更是一場又一場的證明題：「我不能決定輸贏，但能決定態度。球不落地，絕不放棄。」