鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)EPS預估下修至7.8元，預估目標價為82元
鉅亨網新聞中心 2024-12-26 18:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對慧洋-KY(2637-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.95元下修至7.8元，其中最高估值8.6元，最低估值7.69元，預估目標價為82元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.6(8.6)
|8.43
|8.58
|最低值
|7.69(7.69)
|4.71
|8.58
|平均值
|8.01(8.12)
|7.24
|8.58
|中位數
|7.8(7.95)
|7.43
|8.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,767,000
|21,701,000
|23,196,000
|最低值
|20,299,000
|20,599,000
|23,196,000
|平均值
|20,460,000
|20,907,250
|23,196,000
|中位數
|20,387,000
|20,664,500
|23,196,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.38
|14.16
|11.05
|0.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,995,451
|24,913,012
|19,169,397
|11,939,433
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2637/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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