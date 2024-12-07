〈醫療科技展〉只到明天！可免費「逛醫院」看6大癌症治療新武器 AI助攻成亮點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-07 11:01

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癌症高居國人十大死因之首，但希望的曙光正在升起。自 12/5-8 日於南港展覽館舉辦的 2024 台灣醫療科技展，彙集全台最具影響力的醫療機構，呈現涵蓋 AI 診斷、細胞與免疫治療、分子檢測、標靶治療、放射療法及其他創新技術的突破，展示 6 大癌症治療的最新科技，現場由各醫療體系出動相關科別醫師輪流開講及示範講解，讓民眾在展區可盡情「逛醫院」，得到專業且完整免費諮詢。

AI 技術引領癌症診斷革命

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癌症的早期發現與準確診斷是治療的關鍵，AI 技術正成為醫師手中的利器。臺北榮總「肺癌淋巴結轉移 AI 輔助判讀」大幅提升了微小轉移病灶的檢測靈敏度，有助於提升治療效果。此外，臺北榮總多年來建立「肝癌 CT 影像 AI 辨識」、「肝癌腫瘤型態 AI 辨識」、「術後復發預測」及「術後存活預測」也成為醫師在各治療階段的重要決策輔助。

細胞與免疫療法：突破重圍的抗癌利器

細胞與免疫治療正在改變癌症的治療方式，帶來更多元的希望。臺中榮總「TCR-T 免疫療法」與「CAR-T 細胞治療」針對晚期實體腫瘤與濾泡型淋巴瘤展現顯著成果。亞東醫院「EBV 毒殺型 T 細胞」提升了 T 細胞對鼻咽癌的攻擊效果，長庚醫院「自體樹突狀細胞免疫治療」則量身定制癌症疫苗，為患者提供更精準的個人化治療。

分子檢測精準輔助癌症治療

基因、血液與蛋白質檢測是癌症治療決策的重要依據，精準的分子檢測能助力個人化治療。馬偕醫院「安可待乳癌腫瘤基因檢測」讓醫師能夠更好地評估化療效果。中山附醫「早期肺癌高復發預測」為患者提供非侵入式的檢測工具，能評估 5 年內肺癌復發率，讓治療更具前瞻性。台北醫學大學附設醫院則針對「癌症用藥基因檢測」開設講座。

標靶治療正引領癌症治療進入個人化與精準化的全新時代。中國附醫展示「奈米三特異性 T 細胞銜接抗體 (SOA101)」與「HLA-G 標靶性外泌體 (SOB100)」，前者是全球唯一標靶雙免疫檢查點的標靶藥物，後者是全球唯一具有標靶腫瘤免疫檢查點的載體。成大醫院展出新型奈米藥物，只需原本劑量的十分之一即能治療肺癌。

放射治療：精準與安全的新高度

放射治療在不斷精進中追求更高的精確度與安全性。國軍醫療體系「SRT100TM 森瑟斯表面放射治療系統」有效針對皮膚層癌症，減少了傳統放療帶來的全身性傷害；陽明交大醫院「VaserHD 直線加速器」結合三大核心技術，讓治療過程更精準，患者的健康負擔更小。

創新療法：癌症治療的新方向