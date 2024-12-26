2025元旦生效 當沖降稅延3年等28項新制「懶人包」 政院一次說分明

行政院會於今 (26) 日宣布 114 年元旦各項推動新制，包括勞工最低工資調漲、軍公教調薪 3%、2024 年度綜所稅等稅制優化措施、碳費制度上路等，全部一次「打包」呈現。行政院發言人李慧芝轉達院長卓榮泰看法，因立法院預算審議尚未通過，且「財政收支劃分法」修正案三讀通過後，部分政策可能受影響。