2025元旦生效 當沖降稅延3年等28項新制「懶人包」 政院一次說分明
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-26 17:41
行政院會於今 (26) 日宣布 114 年元旦各項推動新制，包括勞工最低工資調漲、軍公教調薪 3%、2024 年度綜所稅等稅制優化措施、碳費制度上路等，全部一次「打包」呈現。行政院發言人李慧芝轉達院長卓榮泰看法，因立法院預算審議尚未通過，且「財政收支劃分法」修正案三讀通過後，部分政策可能受影響。
薪資
- 勞工最低工資上路，同時為連續第 9 年調漲，明年月薪由 2 萬 7,470 元調整至 2 萬 8,590 元，時薪由 183 元調整為 190 元，約 257 萬名勞工受惠。
- 軍公教調薪 3％，係自 2018 年來第 4 度調薪，實質薪資提升 14.7％。
- 另中央機關約僱人員、工友及約用人員之月薪調整至不低於最低工資 1.1 倍（約 3 萬 1,449 元）。
稅改
- 調高 2024 年基本生活費用及 2024 年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得、身心障礙、幼兒學前、房屋租金支出特別扣除額等減稅優惠，約 687 萬戶受惠，明年 5 月申報綜合所得稅時適用。
- 因應 CPI 上漲，調高 2025 年遺產稅、贈與稅之課稅級距金額；調增小規模營業人營業稅起徵點，「銷售貨物」業別由 8 萬元調高至 10 萬元，「銷售勞務」業別由 4 萬元調高至 5 萬元，約 12 萬家受惠。
- 延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅至 2029 年。
照顧
- 推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過「築夢工場組」、「海外翱翔組」、及「年度旗艦計畫」三大實踐途徑，提供大專校院學生及青年海外學習機會，鼓勵青年開拓國際視野。
- 提高重要癌症篩檢率，擴大肺癌、乳癌、子宮頸癌及大腸癌等之公費篩檢對象及年齡範圍，並新增婦女人類乳突病毒篩檢項目。
- 延長 300 億元中央擴大租金補貼至 2026 年，補貼戶數並由 50 萬戶提升至 75 萬戶。
- 提高托育人員薪資、準公共托嬰中心及準公共居家托育人員獎助金額。
淨零、環保
- 實施碳費徵收制度，2025 年排放量正式納入碳費徵收計算，2025 年試申報不繳費，2026 年起，收費對象約 281 家公司（計 500 廠），將依據 2025 年排放量及適用之費率進行繳費，預估至 2030 年可減量 3,800 萬公噸 CO2e（二氧化碳當量）。
- 觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得提供容量 180 毫升以上之洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液，亦不得於營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品供消費者自由取用，鼓勵消費者自備。
- 改裝排氣管（替換用消音系統）認證管理規範上路，民眾安裝非原廠（改裝）排氣管，可購買噪音合格認證排氣管，或自費委託環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測；如未辦理排氣管變更登記，將處 900 元至 1,800 元罰鍰。
便民
- 放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自 12 歲以上調降至 10 歲以上，身高限制自 140 公分以上調降至 120 公分以上，並開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。
- 在臺設有戶籍且已成年人，護照已逾期且資料頁記載事項不需變更之民眾，可全面使用自然人憑證 (或行動自然人憑證) 上網申請換發護照。
與「發展」相關新制
- 延長實施現股當沖證券交易稅稅率減半（1.5‰）3 年至 2027 年，並自 2025 年 1 月 6 日起，取消創新板投資門檻，可交易人數由 30 萬戶增加至 1,300 萬戶。
- 續推動「投資臺灣三大方案」至 2027 年，並擴大適用全球臺商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，以及要求具備 AI 運用元素，預計 3 年可創造投資金額 6,000 億元及 4 萬個就業機會。
- 推動「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3 策略、3 配套、1 窗口」，協助中小微企業落實數位轉型、淨零轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、租稅優惠及信保機制等配套措施，並建立單一服務窗口。
- 「1 集、2 轉、3 加 3」稻米產業精進措施，鼓勵農民加入稻米產銷契作集團產區，加碼獎勵雜糧旱作，目標於 3 年內，提高產地乾穀價格每公斤 3 元。
- 持續發放 16 至 22 歲青年 1,200 點文化幣，並推動 13 至 15 歲試辦發放 600 點文化幣。
- 為振興花蓮觀光，自 2025 年 1 月 1 日至 10 月 31 日，持電子票證搭「台灣好行」（含行動支付），可繼續免費搭乘花蓮路線，其他路線則享半價優惠；「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程推出 1 折優惠，其他地區則享 2 人同行 1 人免費優惠。
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