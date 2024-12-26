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2025元旦生效 當沖降稅延3年等28項新制「懶人包」 政院一次說分明

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-26 17:41

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2025元旦生效新制「懶人包」政院一次說分明 文化幣13至15歲將發放600點。（鉅亨網資料照）

行政院會於今 (26) 日宣布 114 年元旦各項推動新制，包括勞工最低工資調漲、軍公教調薪 3%、2024 年度綜所稅等稅制優化措施、碳費制度上路等，全部一次「打包」呈現。行政院發言人李慧芝轉達院長卓榮泰看法，因立法院預算審議尚未通過，且「財政收支劃分法」修正案三讀通過後，部分政策可能受影響。

薪資

  1. 勞工最低工資上路，同時為連續第 9 年調漲，明年月薪由 2 萬 7,470 元調整至 2 萬 8,590 元，時薪由 183 元調整為 190 元，約 257 萬名勞工受惠。
  2. 軍公教調薪 3％，係自 2018 年來第 4 度調薪，實質薪資提升 14.7％。
  3. 另中央機關約僱人員、工友及約用人員之月薪調整至不低於最低工資 1.1 倍（約 3 萬 1,449 元）。
稅改
  1. 調高 2024 年基本生活費用及 2024 年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得、身心障礙、幼兒學前、房屋租金支出特別扣除額等減稅優惠，約 687 萬戶受惠，明年 5 月申報綜合所得稅時適用。
  2. 因應 CPI 上漲，調高 2025 年遺產稅、贈與稅之課稅級距金額；調增小規模營業人營業稅起徵點，「銷售貨物」業別由 8 萬元調高至 10 萬元，「銷售勞務」業別由 4 萬元調高至 5 萬元，約 12 萬家受惠。
  3. 延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅至 2029 年。
照顧
  1. 推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過「築夢工場組」、「海外翱翔組」、及「年度旗艦計畫」三大實踐途徑，提供大專校院學生及青年海外學習機會，鼓勵青年開拓國際視野。
  2. 提高重要癌症篩檢率，擴大肺癌、乳癌、子宮頸癌及大腸癌等之公費篩檢對象及年齡範圍，並新增婦女人類乳突病毒篩檢項目。
  3. 延長 300 億元中央擴大租金補貼至 2026 年，補貼戶數並由 50 萬戶提升至 75 萬戶。
  4. 提高托育人員薪資、準公共托嬰中心及準公共居家托育人員獎助金額。
淨零、環保
  1. 實施碳費徵收制度，2025 年排放量正式納入碳費徵收計算，2025 年試申報不繳費，2026 年起，收費對象約 281 家公司（計 500 廠），將依據 2025 年排放量及適用之費率進行繳費，預估至 2030 年可減量 3,800 萬公噸 CO2e（二氧化碳當量）。
  2. 觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得提供容量 180 毫升以上之洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液，亦不得於營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品供消費者自由取用，鼓勵消費者自備。
  3. 改裝排氣管（替換用消音系統）認證管理規範上路，民眾安裝非原廠（改裝）排氣管，可購買噪音合格認證排氣管，或自費委託環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測；如未辦理排氣管變更登記，將處 900 元至 1,800 元罰鍰。
便民
  1. 放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自 12 歲以上調降至 10 歲以上，身高限制自 140 公分以上調降至 120 公分以上，並開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。
  2. 在臺設有戶籍且已成年人，護照已逾期且資料頁記載事項不需變更之民眾，可全面使用自然人憑證 (或行動自然人憑證) 上網申請換發護照。
與「發展」相關新制
  1. 延長實施現股當沖證券交易稅稅率減半（1.5‰）3 年至 2027 年，並自 2025 年 1 月 6 日起，取消創新板投資門檻，可交易人數由 30 萬戶增加至 1,300 萬戶。
  2. 續推動「投資臺灣三大方案」至 2027 年，並擴大適用全球臺商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，以及要求具備 AI 運用元素，預計 3 年可創造投資金額 6,000 億元及 4 萬個就業機會。
  3. 推動「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3 策略、3 配套、1 窗口」，協助中小微企業落實數位轉型、淨零轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、租稅優惠及信保機制等配套措施，並建立單一服務窗口。
  4. 「1 集、2 轉、3 加 3」稻米產業精進措施，鼓勵農民加入稻米產銷契作集團產區，加碼獎勵雜糧旱作，目標於 3 年內，提高產地乾穀價格每公斤 3 元。
  5. 持續發放 16 至 22 歲青年 1,200 點文化幣，並推動 13 至 15 歲試辦發放 600 點文化幣。
  6. 為振興花蓮觀光，自 2025 年 1 月 1 日至 10 月 31 日，持電子票證搭「台灣好行」（含行動支付），可繼續免費搭乘花蓮路線，其他路線則享半價優惠；「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程推出 1 折優惠，其他地區則享 2 人同行 1 人免費優惠。

文章標籤

行政院114年新制民生稅改碳費

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