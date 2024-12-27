現代汽車解散半導體戰略室 傳將委託三星代工自駕晶片

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-27 12:10

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韓國現代汽車集團 (Hyundai Motor) 日前宣布解散其「半導體戰略室」，該部門先前主導自駕晶片開發，是否對晶片開發策略造成影響，備受市場關注。此外，韓媒報導，現代汽車將委託三星電子批量生產其正在研發的自動駕駛晶片。

現代汽車半導體戰略室成立於 2022 年，是推動內部開發汽車晶片，進而減少對外部供應商依賴的關鍵部門。現代汽車曾計劃在 2029 年量產自研的自動駕駛汽車晶片，但隨著部門的解散，這項雄心壯志可能受挫。

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據悉，現代半導體戰略室的員工已重新分配給先進汽車平台（AVP）部門和採購部門。

同時，韓國當地媒體報導，現代汽車與三星電子正在進行合作進行談判，希望借助三星電子的汽車半導體生產線，批量生產現代汽車正在研發的自動駕駛晶片，該晶片採用的是 5 奈米「SF5A」製程。

現代汽車積極在韓國當地建立穩定的自動駕駛半導體供應鏈，以減少對台積電 (TSMC) 等海外代工廠的依賴，從而節省成本，並且計畫在 2026 年推出搭載自主研發晶片的汽車。