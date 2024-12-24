史無前例！半導體業務強勢復甦 三星記憶體部門員工獲基本工資200%績效獎金

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-24 10:19

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《朝鮮日報》報導，三星電子記憶體營業單位員工下半年將獲得相當於基本工資 200% 的績效獎金，「半導體事業暨裝置解決方案事業部」(DS)所有單位也將獲得 200 萬韓元 (約 4.93 萬台幣) 的固定獎勵，以慶祝半導體業務成立 50 周年。

三星此舉旨在鼓舞士氣、激勵員工，並慶祝半導體部門在公司長期發展中取得的重要成就。

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記憶體營業單位績效獎金的大幅提升，得益於半導體市場復甦以及該部門業績的快速好轉。去年，三星記憶體營業虧損 10 兆韓元，但今年將實現約 20 兆韓元的營利，這一卓越表現也促成 DS 部門有史以來最高目標達成獎勵 (TAI) 金額，上一次發放 200% 的 TAI 還得追溯到 2013 年下半年設備體驗 (DX) 部門。

TAI 是三星電子的績效獎金制度之一，根據各營業單位和部門的業績，每年上下半年各發放一次，最高為月基本工資的 100%。

過去幾年，三星 DS 部門績效獎金一直處於波動狀態。從 2015 年到 2022 年上半年，該部門的 TAI 均為月基本工資的 100%，但 2022 年下半年開始的業績下滑，使得該部門當年下半年 TAI 僅為 50%。

去年，由於全年營運虧損約 15 兆韓元，記憶體業務、晶圓代工業務和系統 LSI 業務在上半年僅獲得 25% 的 TAI，記憶體業務下半年 TAI 更降至 12.5%，晶圓代工和系統 LSI 業務則為 0%，創下 TAI 制度實施八年來最低紀錄。

今年上半年，DS 部門根據不同營業單位的表現，TAI 發放比例在 37.5% 至 75% 之間，其中記憶體營業單位獲得 75% 的 TAI，反映出半導體市場初步復甦的跡象。

券商預估，記憶體業務將繼續保持良好表現，為三星整體財務狀況做出重大貢獻。

儘管記憶體業務前景樂觀，但 DS 部門的其他部門仍然面臨挑戰。系統 LSI 和晶圓代工部門今年下半年績效獎金為 25%，半導體研究中心和 AI 中心則為 37.5%。這些數字顯示這些部門跟其他部門相比的業務復甦較慢。