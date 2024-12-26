〈日股收盤〉散戶帶頭衝日經大漲逾400點，豐田2天狂噴10%
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-26 15:22
日本新財政年度 (自明年 4 月起）預算總額將創下 7350 億美元的新紀錄，加上汽車股、觀光類股大漲撐盤，帶動日本股市周四(26 日) 開高一路向上衝，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 437.63 點或 1.12%，收 39,568.06 點，為 2 周以來最高。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 32.92 點或 1.2%，報 2,766.78 點。
路透引述日本政府草案報導，當局擬針對 2025 財年編列高達 115.5 兆日元（7350 億美元）的預算，創下歷史新高，主要是為因應提高社會安全和償債的支出。
焦點股部分，豐田繼昨天大漲 4.5% 後，今日再揚升 5.99%，兩天漲幅達 10%，因該公司宣布將股東權益報酬率（ROE）目標提高 1 倍到 20%，吸引散戶追高買入參與除息。
同業本田與日產的合併題材持續發酵，分別走高 3.84% 與 6.58%，三菱汽車也同步大漲 6.49%。
另一方面，日本外相岩屋毅透露，將放寬中國人赴日旅遊簽證，零售及旅遊相關股票聞訊歡呼，日本百貨公司業者 J. Front Retailing Co 狂飆 8.27%，伊勢丹三越控股和高島屋分別上漲 7.6% 和 5.24%，東京迪士尼經營商東方樂園上漲 0.77%。
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