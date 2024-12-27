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〈日股收盤〉出口類股領漲 日經睽違5個月站回4萬點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-27 15:27

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〈日股收盤〉出口類股領漲 日經睽違5個月站回4萬點。（圖：REUTERS/TPG）

隨著日元維持疲軟，帶動汽車、機械等出口相關股票大漲，日本股市今 (27 日) 開高走高，日經 225 指數 (NKY) 終場大漲 713.1 點或 1.8%，報 40,281.16 點，時隔約五個月首次重返 4 萬大關。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 34.9 點或 1.26%，報 2,801.68 點。


日經新聞分析指出，27 日的交易將於 2025 年交割，實質上反映了新年市場，這也是新的 NISA（小額投資免稅制度）2025 年免稅額度可供使用的第一天，投資人提前採取行動。

焦點股部分，豐田汽車續漲 1.46%，已連三日走高，成為東證指數走高的主要推手。豐田日前宣布目前的股東權益報酬率（ROE）增加一倍至 20%，吸引買盤湧入。

半導體類股漲勢犀利，愛德萬測試大漲 3.87%，東京威力科創上漲 2.31%，DISCO 大漲 2.31%。

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