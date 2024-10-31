兩年多首見！韓Q3乘用車出口額衰退4.7% 現代汽車財報早現全球市況複雜端倪

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-31 12:28

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最新數據顯示，今年第三季南韓乘用車出口額年減 4.7% 至 140 億美元，為 2022 年第一季以來首度出現負成長，主要因為中型燃油車和電動車銷售低迷不振，而這一數據恰好也能解釋該國巨擘現代汽車第三季營收創高利潤卻下滑的情形。

根據南韓海關今 (31) 日公布的數據，在新能源汽車方面，電動車和插電式混動車出口額大幅減少，油電混合汽車出口額則年增 71.3% 至 30.1 億美元，創歷年同期新高紀錄。與此同時，南韓第三季乘用車進口額年增 12.6% 至 30 億美元，新能源汽車進口額佔 69.3%，佔比創歷史新高。

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上周四 (24 日)，現代汽車公布的第三季財報表現複雜，雖實現歷史最高營收 42.93 兆韓元，年增 4.7%，但季減 4.6% 且營業利潤年減 6.5% 至 3.6 兆韓元，顯示隨著供給變多，全球汽車行業賺錢難度變大了。

專家表示，現代汽車反映了全球汽車行業當前所面臨的複雜局面，各個車廠的操盤難度正在變大。

根據現代汽車財報，該公司全球批發銷量在第三季達到 101.2 萬輛，年減 3.2%，主要因為全球經濟放緩對工業需求形成壓制，各個市場的表現並不均衡，北美市場的強勁增長與歐洲的銷量下滑形成了鮮明對比。

現代汽車在第三季取得的營收成長歸功三大因素，高附加價值車款如 Genesis 系列與混合動力車的暢銷，大大推動整體收入，且匯率的有利波動也助推營收成長。此外，SUV 市場的持續擴展也是一大推動力。

但由於成本上升，使得現代汽車未能在第三季保持利潤成長，銷售及管理費用上升至 11.5%，與去年同期相比增加 0.2 個百分點，尤其是勞動成本增加對獲利率形成壓力。

此外，北美市場的 Grand Santa Fe 車款主動保修延長措施，也導致現代汽車提撥約 3200 億韓元資金，帶來直接影響，但若排除資金提撥，營業利潤將達 3.9 兆韓元，與市場預期基本一致。