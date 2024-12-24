Meta擬在智慧眼鏡增添顯示器 力抗穿戴設備競爭對手
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-24 00:31
英國《金融時報》周一 (23 日) 報導，Meta Platforms(META-US)正計劃在其智慧眼鏡上添加顯示器，用於顯示通知和 Meta 虛擬助理回覆，該款和眼鏡製造商 EssilorLuxottica 合作開發的升級版雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡最快可能在明年下半年發布。
在蘋果 (AAPL-US)、Google(GOOGL-US) 和 Snap(SNAP-US)等競爭對手競相發力之際，Meta 也正在加速開拓穿戴式裝置領域。該公司執行長祖克柏先前曾表示，希望將智慧眼鏡打造為下一代運算平台。
儘管 Meta 的 Reality Labs 部門 (負責製造智慧眼鏡和 Quest 虛擬實境頭戴裝置) 持續虧損，但 Ray-Ban 智慧眼鏡出乎意料地受到消費者歡迎。
根據 EssilorLuxottica 執行長 Francesco Milleri 透露，2023 年 10 月推出的最新一代產品幾個月內的銷售量就超過了前一代產品兩年的銷售總和。根據市場數據，2024 年穿戴式眼鏡出貨量成長了 73%。
12 月中旬，Meta 技術長 Andrew Bosworth 曾表示，2025 年將是「Reality Labs 史上最重要的一年」。
去年 9 月，Meta 也展示了其擴增實境 (AR) 眼鏡原型機 Orion，其緊湊設計、輕量化框架和創新顯示技術被譽為是 AR 眼鏡領域的重大突破，也被公認為終結了由 GoogleMagic Leap 和微軟 Hololens 在這個領域創下的失敗歷史。
報導援引知情人士消息稱，早期測試者十分熱烈回響，因此公司已加快 Orion 的開發進程，而且計劃將該設備作為消費品開發，但發布可能還需要數年時間。
Hiro Capital 創始合夥人 Luke Alvarez 表示：「Meta 的 AI 策略正在與 MR(混合實境) 融合，讓 Ray-Ban 智慧眼鏡和 Orion 專案變得越來越有趣。」
然而有專業人士表示，要開發一款續航充足、性能優越且價格合理的 AR 時尚眼鏡，對 Meta 來仍是一個巨大挑戰，而且在供應鏈方面，Orion 使用的碳化矽鏡片目前成本高昂且難以大規模生產。
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