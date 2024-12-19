美第三季GDP終值超預期上修至3.1% 消費者支出和出口增加支撐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-19 21:43

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美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (19 日) 公布第三次數據顯示，美國經濟第三季擴張速度高於先前預期，部分原因是消費者支出和出口走強。

具體來看，美國第三季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 3.1%，遠超市場預期與修正值的 2.8%，略高第二季的 3.0%，主要是受到服務業支出增加推動。另外，7 月至 9 月期間出口成長 9.6%，高於先前預測的 7.5%，這也完全歸功於服務業。

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至於通膨方面，美國第三季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率終值上修至 3.7%，創 2023 年初以來最快增速，高於市場預期與初值的 3.5%，遠超第二季的 2.8% 增幅。

美國第三季 PCE 物價指數終值超預期上修至 3.7%，高於預期。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標，剔除食品與能源等波動較大因素的核心 PCE 第三季季增年率終值 2.2%，略高於市場預期與前值的 2.1%，較第二季 2.8% 增速大幅放緩。

其他構成 GDP 其他組成部分，如商業和住宅投資以及政府支出也被上調。

美國經濟第三季擴張速度高於先前預期，部分原因是消費者支出和出口走強。(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，最新數據強化美國經濟仍在強勁成長，儘管預測認為最終會放緩。數據出爐前一天，Fed 暗示明年降息步伐將放緩，引發美股拋售，這在一定程度上是基於近期強於預期的經濟數據。

還有人擔心，即將上任的川普政府一些政策包括減稅、大規模驅逐非法移民和對商品徵收關稅可能會導致通膨。