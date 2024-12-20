合庫奪最佳中小企業金融獎2連霸、公股惟一獲最佳法人信託金融獎優等

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-20 19:04

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一年一度且堪稱「金融界奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎，向來是各家金融機構積極爭取的榮譽，合庫銀行本次以嶄新思維出發，充分展現金融創新力及卓越的整合服務平臺設計，再次奪得「最佳中小企業金融獎」特優，達成二連霸紀錄，並榮獲「最佳法人信託金融獎」優等獎項，成為本屆唯一獲得特優殊榮的公股行庫。

金融研訓院於 20 日舉行第 12 屆菁業獎頒獎典禮，盛邀金管會彭金隆主委等多位重量級嘉賓共襄盛舉，合庫銀行由總經理王淑芳率領獲獎團隊出席受獎，一同見證這場金融盛會。

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合庫銀行表示，感謝金融研訓院提供菁業獎的舞台，激勵各大金融同業投入金融創新及相互學習，同時也感謝評審委員們肯定合庫銀行在金融創新及普惠金融的付出和貢獻，未來將持續為台灣金融產業注入新動力，並致力實現社會共同繁榮。

合庫銀行協助中小企業提早因應日益嚴峻的永續相關法規，以全面且完整的減碳三部曲成功奪得「最佳中小企業金融獎－特優」，藉由舉辦永續金融轉型共識營、ESG 靶點產業論壇，以及結合相關領域專家和顧問而創建的 ESG 虛擬雲端服務平臺，精準媒合廣大中小企業需求，有效提升服務水準。此外，合庫銀行積極投入都市更新及危老重建，以既有的不動產開發信託架構為基礎，引進續建執行及資金提供機構，強化信託架構穩定性，確保地主及承購戶等各方權益者的利益，並以「100% 蓋到好的續建完工承諾」獲頒本次「最佳法人信託金融獎－優等」獎項。