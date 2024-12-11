〈台灣企業永續獎〉合庫金入選TCSA台灣百大永續典範企業永續報告並獲最高榮譽白金獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-11 18:57

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合庫金控 (5880-TW) 今 (11) 日榮獲 2024 TCSA 台灣企業永續獎「台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告白金獎」雙大獎，繼奪下單項績效獎 4 項大獎後，本次再獲外界高度肯定。

合庫以企業永續、環境永續、社會永續為願景，將 ESG 結合本業之永續金融，以 RISE-Resilience 建構韌性經營、Inclusion 領航永續金融、Synergy 創造多元共融、Enrichment 豐富環境共好為策略主軸，聚焦發展方向、加強目標推動。為因應國際永續趨勢，訂定永續經營、永續金融政策與永續發展實務守則，作為掌握 ESG 風險與機會之最高指導原則，並將 SDGs 及 ESG 因子納入營運方針，持續精進永續策略與目標及積極遵循國際永續金融框架，除為台灣首家以金控名義簽署赤道原則之金融機構外，更是首家通過 SBTi 中期減碳目標審查之公股金控，以科學性的方法偕同投融資客戶邁向淨零，於今年首次入選台灣百大永續典範企業。

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