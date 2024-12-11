〈台灣企業永續獎〉合庫金入選TCSA台灣百大永續典範企業永續報告並獲最高榮譽白金獎
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-11 18:57
合庫金控 (5880-TW) 今 (11) 日榮獲 2024 TCSA 台灣企業永續獎「台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告白金獎」雙大獎，繼奪下單項績效獎 4 項大獎後，本次再獲外界高度肯定。
合庫以企業永續、環境永續、社會永續為願景，將 ESG 結合本業之永續金融，以 RISE-Resilience 建構韌性經營、Inclusion 領航永續金融、Synergy 創造多元共融、Enrichment 豐富環境共好為策略主軸，聚焦發展方向、加強目標推動。為因應國際永續趨勢，訂定永續經營、永續金融政策與永續發展實務守則，作為掌握 ESG 風險與機會之最高指導原則，並將 SDGs 及 ESG 因子納入營運方針，持續精進永續策略與目標及積極遵循國際永續金融框架，除為台灣首家以金控名義簽署赤道原則之金融機構外，更是首家通過 SBTi 中期減碳目標審查之公股金控，以科學性的方法偕同投融資客戶邁向淨零，於今年首次入選台灣百大永續典範企業。
永續報告書為企業向利害關係人傳達永續理念的主要方式之一，合庫每年依循 GRI、SASB、TCFD、TNFD 等國際準則編製，提高永續資訊透明度。合庫永續報告書依循 GRI 之基礎、一般揭露與重大性議題等三大面向編製，另參考 SASB 行業指標，揭露資訊安全、金融包容性及能力建構、將 ESG 因子納入授信風險評估、商業道德及系統風險管理等主題資訊，另依循 TCFD 之治理、策略、風險管理、指標與目標四大架構，強化氣候相關風險與機會之辨識、衡量、監控及報導，此外，更遵照 TNFD 建議，運用 ENCORE 工具分析評估投融資組合對自然資源的依賴性與影響性。
合庫透過永續報告書與利害關係人維持良好溝通，持續精進永續作為，追求經濟、環境及社會共融，本次榮獲永續報告之最高殊榮白金獎，合庫將持續落實永續經營理念，積極發揮金融核心力。
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