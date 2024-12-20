〈外銷訂單〉11月外銷訂單較上月下滑5.7%低預期 年增縮至3.3%連9紅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-20 17:03

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經濟部統計處今（20）日公布 11 月外銷訂單為 522.7 億美元，年增 3.3%，已是連續 9 個正成長，惟接單金額不如預期，該部上個月原預估 11 月接單可望上看約 530 億至 550 億美元，卻出現較上月 554.4 億元下滑 5.7%。累計 1-11 月外銷訂單為 5,366.2 億美元，年增 3.7%，主要來自 AI 及雲端產業需求維持動能，電子產品接單 190.9 億美元年增 7.2%，其中來自美國訂單年增 17.4 億美元為最高。

經濟部分析，在主要貨品方面，11 月資訊通信產品接單 158.2 億美元，月減 10.0%，年減 2.3%，主因手機拉貨動能趨緩，惟人工智慧及雲端產業需求不墜，伺服器及網通產品接單成長，抵銷部分減幅。

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電子產品接單 190.9 億美元，月減 8.7%，年增 7.2%，主因人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動 IC 製造、印刷電路板訂單成長，惟晶片通路接單減少，抵銷部分增幅；訂單以來自美國增 17.4 億美元較多。

光學器材訂單為 17.8 億美元，較上月增 7.5%，較上年同月增 7.0%，主因電視備貨需求挹注，帶動大尺寸面板接單成長，加上光學檢測及量測設備接單續增；以接自美國增 0.7 億美元較多。

主要訂單來源為美國：訂單 182.3 億美元，較上月減 4.8%，較上年同月增 11.7%，以電子產品增加 17.4 億美元，年增 27.0% 較多。

經濟部指出，按貨品別觀察，由於新興科技應用需求不墜，賡續推升電子產品接單成長，年增 7.2%；光學器材因電視備貨需求挹注，帶動大面板接單成長，年增 7.0%；資訊通信產品則因手機拉貨動能轉趨保守，致年減 2.3%。

傳統貨品因半導體業者持續擴增先進製程產能，帶動機械年增 6.0%，塑橡膠製品因下游客戶回補庫存，年增 4.0%；基本金屬則因海外同業產能過剩，低價搶單，致年減 6.3%，化學品亦因石化產品持續受到海外同業產能開出影響，年減 1.3%。

11 月外銷訂單海外生產比 49.8%，較上年同月下降 2.9 個百分點，主因電子產品廠商國內生產比重提高，加上海外生產比較高之資訊通信產品廠商接單較上年同月減少所致。