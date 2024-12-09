合庫金前11月獲利188.94億元賺贏去年全年！年底有望入200億俱樂部
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-09 18:52
四家公股金控最晚公布的合庫金控 (5880-TW)，今 (9) 日公告 11 月自結盈餘，11 月單月稅後純益 12.95 億元，較上月減少 6%，但較去年同月增長 25%，其中合庫銀行貢獻度即佔 95%；累計今年前 11 月稅後純益 188.94 億元，已突破去年全年 178.7 億元的水準，每股稅後純益（EPS）1.21 元。
主要子公司合庫銀行 11 月稅後純益 12.24 億元，較去年同期成長約 33％，較 10 月增加 1％；累計前 11 月稅後純益 179.93 億元，年增 14％。
子公司合庫資產 11 月稅後純益 0.23 億元；累計前 11 月稅後純益 3.38 億元，每股稅後純益（EPS） 1.08 元。
子公司合庫證券 11 月稅後純益 - 0.24 億元，；累計前 11 月稅後純益 2.8 億元，每股稅後純益（EPS）0.54 元。
合庫金今年度分配現金股利 0.65 元、股票股利 0.35 元，總股利共配發 1 元，以去年 EPS 1.17 元計，配發率達 85%。日前於法說會表示，股利發放會兼顧資本需求及股東權益，以穩定發放股利政策為前提，並維持穩定成長發放水準，配發率會佔盈餘至少 3 成以上。
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