合庫金前11月獲利188.94億元賺贏去年全年！年底有望入200億俱樂部

四家公股金控最晚公布的合庫金控 (5880-TW)，今 (9) 日公告 11 月自結盈餘，11 月單月稅後純益 12.95 億元，較上月減少 6%，但較去年同月增長 25%，其中合庫銀行貢獻度即佔 95%；累計今年前 11 月稅後純益 188.94 億元，已突破去年全年 178.7 億元的水準，每股稅後純益（EPS）1.21 元。