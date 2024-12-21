2025年減稅很有感！4口之家可省稅18550元 個人報稅新制「懶人包」整理一次看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-21 09:22

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您知道，政府針對明 (2025) 年申報 2024 年（113 年度）的個人綜合所得稅，有釋出幾大減稅「好康」嗎？配合「免稅額度、扣除額度」「免稅門檻」及「所得稅級調整」3 大新制上路，以下為您整理報稅「懶人包」，幫您輕鬆完成試算報稅，先踮踮自己荷包夠不夠？舉例養育 2 個幼兒的 4 口之家若以 5% 稅率計算，較 112 年度可以省稅 18550 元。

免稅額度、扣除額度調高

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1. 基本生活費總額：由 20.2 萬調高 8000 元至 21 萬。

2. 免稅額：未滿 70 歲由 9.2 萬調高 5000 元，至 9.7 萬。滿 70 歲由 13.8 萬調高 7000 元，至 14.5 萬。

3. 標準扣除額：單人由 12.4 萬調高 7000 元，至 13.1 萬。夫妻由 24.8 萬調高 1.4 萬元，至 26.2 萬。

4. 薪資所得扣除額：由 20.7 萬調高 1.1 萬元，至 21.8 萬。

5. 特別扣除額：

6. 幼兒學前特別扣除額：由 12 萬調高至第 1 胎 15 萬、第 2 胎以上每胎 22.5 萬，適用年齡由 5 歲以下擴大至 6 歲以下。

7. 身心障礙特別扣除額：由 20.7 萬調高 1.1 萬元，至 21.8 萬。

8. 房屋租金支出特別扣除額：從列舉扣除額改為特別扣除額，由 12 萬調高 6 萬元，至 18 萬。

9. 基本所得額免稅額度：由 670 萬調高至 750 萬。

10. 其他稅額：

保險死亡給付免稅額：由 3330 萬元調高至 3740 萬元。

退職所得：由 18.8 萬～81.4 萬調高至 19.8 萬～85.9 萬。

免稅門檻

情境 1：單身無租屋

條件：113 年所得未達 44.6 萬元，免繳稅

情境 2: 單身租屋族

113 年度所得申報中有一項「大進補」，租屋特別扣除額從 12 萬元拉高到 18 萬元，且從列舉扣除額改為「特別扣除額」，在外打拚租屋的單身族，每月房租超過 1.5 萬元的單身貴族，可以 18 萬元特別扣除額用到滿，在這個情況下，113 年度綜所稅可免繳門檻將來到 62 萬 6000 元。

62 萬 6000 元的免繳所得門檻計算基礎包含免稅額 9.7 萬元、標準扣除額 13.1 萬元、薪資所得扣除額 21.8 萬元、租金扣除額 18 萬元。

情境 3: 免繳稅

對象：雙薪家庭，沒有扶養子女、親屬

條件：113 年所得未達 89.2 萬元，不用繳稅

情境 4: 免繳稅

對象：雙薪 4 口之家，養 2 名子女 (6 歲以下子女，第 1 個子女扣除額度為 15 萬元，第 2 個及以上子女扣除額度為每人 22.5 萬元)

條件：113 年所得未達 146.1 萬元，免繳稅。

本次調整項目包含免稅額從 9.2 調高至 9.7 萬元、標準扣除額從 12.4 萬元調高至 13.1 萬元 (有配偶者從 24.8 萬元調高至 26.2 萬元)、薪資所得特別扣除額從 20.7 萬元調高至 21.8 萬元、身心障礙特別扣除額從 20.7 萬元調高至 21.8 萬元，課稅級距 5% 之所得淨額從 56 萬調高至 59 萬元，也就是所得淨額 59 萬元以下適用稅率都是 5%。

另外立法院加碼，將房租支出從列舉扣除改為「特別扣除額」，扣除上限從 12 萬元調升至 18 萬元；另，擴大幼兒學前特別扣除額適用年齡，由 5 歲以下放寬至 6 歲以下，且第一名子女扣除額由 12 萬元提高為 15 萬元，第二名以上子女各為 22.5 萬元。納稅人一併在 114 年 5 月申報時可以適用。

單身租屋上班族，除了因為物價調整的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額可以多 2.3 萬元扣除，再加上可額外減除最高 18 萬的租金支出，綜合以上的調整，若以 5% 稅率計算，較 112 年度可以多省稅 10,150 元。



而如果是育有 2 名幼兒的雙薪而且又是在外租屋家庭來說，除了因為物價調整的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額可以多 5.6 萬元扣除，另外再加上可另外減除最高 18 萬的租金支出以及幼兒學前特別扣除額較以往年度又可以多扣 13.5 萬元（3 萬 + 10.5 萬），若以 5% 稅率計算，較 112 年度可以省稅 18550 元。

所得稅級距調整

113 年度所得稅級距也調高，報稅時要注意最低 5％級距，綜合所得淨額從 56 萬上調至 59 萬；最高 40% 級距，綜合所得淨額從 472 萬上調至 498 萬，且各級距都有調整。

綜合所得稅課徵使用的是累進稅率，所得淨額較低，則可繳納較少稅。目前綜所稅共有 5 個課稅級距，分別為 5%、12%、20%、30%、40%，可參考下表的適用稅率級距，先從今年的各項收入推估，明年預計要繳的稅額。