聯邦快遞拆分零擔貨車業務 盤後樂漲近9% 市值添力50億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-12-20 12:35

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聯邦快遞 (FDX-US) 周四 (19 日) 宣布分拆貨運部門，重組業務以專注於其核心遞送業務，該消息備受市場期待，激勵盤後股價大漲。

聯邦快遞周四交易時間收高 1% 至每股 275.88 美元，受此消息激勵，盤後大漲 8.7% 以上，市值大增 50 億美元。

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分析師認為，這次分拆可能為股東解鎖高達 200 億美元的價值，同時為聯邦快遞管理層更專注於合併其快遞和地面單位的運營以提升利潤。他們指出，聯邦快遞貨運資產在公司內部未得到充分重視，拆分卡車業務並使其獨立上市將提供擴展和改善其運營的機會。

Edward Jones 的分析師 Faisal Hersi 表示，貨運是聯邦快遞最有利可圖的業務之一。該公司相較於其公開上市的競爭對手，如 XPO 和 Old Dominion，交易價格相對較低，這意味著將其獨立為一家公司將為投資者創造價值。

Stephens 的分析師 Daniel Imbro 對這次分拆表示鼓勵，稱讚公司聽取了股東的反饋並採取了這一行動。

聯邦快遞貨運 (FedEx Freight) 是美國最大的零擔服務提供商，即將來自不同客戶的多個貨物集中在一輛卡車上運送，這些貨物然後通過服務中心的網絡進行轉運。該單位在聯邦快遞第二財季 (11/30 止) 營收年降 11%，至 21.7 億美元。

高管表示，先前因競爭對手 Yellow 公司破產而有部分注重成本的客戶轉用聯邦快遞，但聯邦快遞貨運如今失去了一些這類客戶，並且該業務在最近一季度似乎已經觸底。

儘管聯邦快遞警告 2025 年的營收可能受到持續挑戰環境的影響，因為商業客戶對其最快和最有利可圖的配送需求仍然疲弱，但其盤後股價仍然上漲。

因此，聯邦快遞下調了截至 2025 年 5 月的全年度利潤預測，預計調整後的每股利潤將在 19 至 20 美元之間。聯邦快遞今年 9 月將其全年度調整後的營業收入上限從 20 至 22 美元下調至 20 至 21 美元之間。

聯邦快遞第二季度調整後的獲利降至 9.9 億美元，或每股 4.05 美元，較去年同期的 10.1 億美元或每股 3.99 美元有所下降。然而，最新季度的結果仍超出分析師對每股收益 3.90 美元的平均預期。

聯邦快遞貨運最新一季的營收和獲利低於預期，主要是由於美國工業部門（包括製造業、金屬和化學品）的持續疲軟。這一情況在一定程度上被公司持續的成本削減所抵消，聯邦快遞正在削減開支並努力提高效率。

快遞單位在本季度的調整結果有所改善，這得益於費用降低和國際出口量增加。這一增長部分被工資和租金上漲、疲弱的美國包裹配送需求以及 2024 年 9 月 29 日美國郵政服務合同的到期所抵消。

聯邦快遞再次警告，失去美國郵政服務這一最大客戶將在當前財年造成 5 億美元的負面影響。

由於感恩節今年的日期較晚，這縮短了公司向消費者和零售商交付禮品和庫存的時間。

截至目前，12 月份的運輸量已超過聯邦快遞的預測，並在網絡購物日（感恩節後的第一個工作日）之後迅速回升。