美上周初領失業金人數降至22萬 低於預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-19 23:50

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美國勞工部 (DOL) 周四 (19 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至 22 萬人，低於市場預期的 22.9 萬人，延續假期期間經常出現的一些季節性波動。

美國上周初領失業金人數降至 22 萬，低於預期。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，截至 12 月 14 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22 萬人，低於市場預期的 22.9 萬人，較修正後前值 24.2 萬人減少 2.2 萬人，4 周移動平均值報 22.55 萬人。

截至 12 月 07 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 187.4 萬人，低於市場預期的 189 萬人，較修正後前值 187.9 萬人減少 5 千人，4 周移動平均值報 188.25 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

分析指出，初領失業金人數往往會在假期前後波動，整體而言新增申請人數保持低迷，徘徊在新冠疫情前的平均水準附近。

不過今年續領失業金人數呈上升趨勢。先前非農報告指出，今年找工作超過 15 周沒有成功的人數一直在上升。

經濟學家認為，續領失業金人數上升反映出就業市場放緩，因為求職者面臨更長失業時間。11 月失業持續時間的中位數達到 10.5 周，高於一年前的 9 周。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前表示，決策者真密切留意就業市場任何惡化跡象，雖然形勢依然穩固。他在貨幣政策記者會上提到，從許多方面看就業市場仍在降溫，不過並未以一種令人擔憂的速度降溫。