英國央行利率如期按兵不動 決策者意見大分歧

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-19 20:23

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英格蘭銀行 (英國央行 / BOE) 周四 (19 日) 宣布利率按兵不動，維持在 4.75%。值得注意的是，與會的 9 名決策者中，包括央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 在內的 6 名成員支持維持利率不變，另外 3 名成員支持降息 1 碼 (25 個基點)，意見分歧程度出乎市場預料。

日前英國最新數據顯示，通膨攀升至 8 個月新高，增加經濟進入「停滯性通膨」的擔憂。英國央行在聲明中也指出，預料近期通膨將繼續小幅上升。

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英國央行總裁貝里稱，英國經濟面臨高度不確定性，未來降息仍採漸進方式，但無法承諾明年降息時間和幅度。

值得注意的是，決策者在表決中意見分歧出乎市場預料，3 位決策者投票贊成降息，而有 6 位決策者支持維持利率不變。先前外媒預測，只有 1 名成員會投票贊成降息。

其中 3 位支持降息的決策者表示，「非常嚴格」的政策立場可能會在中期把通膨推至遠低於 2% 目標水準，並在經濟中產生過多的閒置產能。

經濟學家普遍預估英國央行在今年最後一次貨幣政策會議上維持利率不變，因為決策者仍對服務業通膨和薪資成長感到擔憂。

英國央行今年已降息兩次，將基準利率從 5.25% 下調至 4.75%。目前貨幣市場減少英國央行明年進一步降息押注，預估約 50 個基點，低於本周初的約 70 個基點。

不過也有分析指出，決策者投票分歧和貝里的言論，透露出意外鴿派立場，明年第三次降息的可能性很大，每次都降息 1 碼。英國央行連續 14 次升息後，目前僅將基準利率下調 0.5 個百分點。

儘管決策者堅持「漸進式」降息的指導方針，並採取逐次會議公布利率決策，但在通膨升溫、薪資加速成長的背景下，決策者均點出物價頑強難降溫的風險越來越大。

即便如此，投票結果表明，這些數據並未阻止貨幣政策委員會 (MPC) 繼續以每一次謹慎步伐鬆綁貨幣政策，消除對經濟的束縛，同時防範英國內外正在醞釀的通膨升勢。

另外，由於近期令人失望的經濟數據，英國央行下調對第四季經濟成長預測，預估國內生產毛額 (GDP) 將 0 成長，而 11 月的預測是 0.3%。

英格蘭及威爾士特許會計師公會 (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW) 經濟學主管 Suren Thiru 在電子郵件評論中表示，投票結果的分歧和會議紀要的溫和基調表明，明年 2 月降息的可能性很大，即使尚未敲定。