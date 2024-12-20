Fed鷹式降息後 美債殖利率曲線創2022年以來最陡

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-20 00:40

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美國長期公債價格周四 (19 日) 走弱，推動殖利率曲線趨陡，達到約 30 個月以來最陡，延續日前聯準會 (Fed) 鷹式降息和明年降息預期減少後的走勢。其中美債十年期值利率升至 4.5% 以上、對利率敏感的兩年期公債殖利率下滑。

美國兩年期公債殖利率下滑 4.5 個基點至 4.31%，而十年期美債殖利率上升 4 個基點至 4.56%，徘徊在 5 月底以來新高附近。兩年期公債殖利率比十年期公債殖利率低近 0.25 個百分點，過去曾在 2022 年 6 月出現。

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殖利率曲線趨陡的原因是，在 Fed 近幾個月降息整整 1 個百分點後，由於通膨居高不下且經濟表現強勁，投資人不願持有較長期公債。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示：「較長期公債的疲軟，可以歸因於 Fed 的鷹派態度、持續的供應焦慮，以及各方都不願物價穩定走勢前採取行動。」

債券投資人也注意到，下個月就職的候任總統川普所倡導的稅收政策可能會推動經濟成長和通貨膨脹，並加劇已然龐大的預算赤字。

基準的十年期美國公債殖利率周三飆升至 4.5% 以上，此前 Fed 表示，明年初的降息周期可能會暫停，官員們預估 2025 年全年只會降息兩次，因為在將通膨率降至 2% 的目標缺乏進展。

在 Fed 貨幣政策會議結束後，一些交易員將注意力轉向 Fed 明年某個時候啟動升息周期的前景。與有擔保隔夜融資利率相關的選擇權市場的行動包括周三交易日的幾筆大額交易，支持到 2025 年底的大幅鷹派轉向。周四公布的未平倉合約顯示，交易正在承擔新的風險。

十年期美國公債的最近一次下跌是在連續下跌的基礎上形成的，這種下跌推動其值利率從 9 月中旬 3.60% 的低點回升。在此期間，美國公債殖利率曲線在長時間倒掛後轉為正值。

考慮到赤字前景、Fed 降息以及川普政府明年最終將在國會通過哪些政策的不確定性，資產管理公司普遍傾向於持有短期債券，這也替殖利率曲線趨陡提供有利因素。

貝萊德投資組合經理 Russell Brownback 表示：「鑑於明年政策的不確定性，我們可能願意持有長期債券，並對未來持更加懷疑的態度。」