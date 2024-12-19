〈美股早盤〉主要指數走高 自先前拋售強彈

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-19 22:44

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美股主要指數周四 (19 日) 開盤全面走揚，此前美國央行預估明年將息幅度小於預期且通膨可能升溫，讓部分投資人措手不及，引起美股拋售。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 400 點或 1%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲近 0.2%。

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美股有反彈希望，標普 500 指數期貨盤前上漲 0.7%、那斯達克 100 指數期貨上漲 0.6%，似乎透露聯準會 (Fed) 轉鷹的拋售太過頭了。歐洲和亞洲的主要股指紛紛回落，跟隨 Fed 降息後美股走勢。

Fed 主席鮑爾在日前的貨幣政策記者會上表示，明年降息次數縮減至兩次，因為未來寬鬆政策需要在通膨方面取得新的進展。這一番言論替今年美股強勁反彈潑了盆冷水，不過在人工智慧 (AI) 和川普政府領導下經濟成長前景樂觀態度，標普 500 指數仍有望年內漲逾 20%。

Lombard Odier Investment Managers 宏觀研究主管 Florian Ielpo 表示，儘管周三市場反應的嚴重程度表明，股市對 Fed 的聲明準備不足，但這種轉變暗示，短期內企業利潤可能強於預期。

摩根大通資產管理公司全球多資產策略主管 John Bilton 受訪時表示：「我們所看到的是給原本還不錯的經濟澆了一點冷水。我對明年抱持建設性的看法。如果我是多頭，我會喜歡健康的回檔。」

貨幣市場預估，2025 年全年 Fed 將降息不到兩次，甚至低於周三 Fed 所謂的點狀圖所暗示的降息幅度。在與擔保隔夜融資利率掛鉤的選擇權市場，周三進行的一筆大宗交易甚至有望從明年新一輪升息周期的開始中受惠。

Fed 會議結束後，美元指數升至 2022 年以來新高，周四保持穩定。長期美國公債持續下跌，10 年期公債殖利率升至 4.54%。

RBC Bluebay Asset Management 投資長 Mark Dowding 表示：「每個人都想替更強勁的經濟成長和川普議程的正面因素歡呼。另一方面，如果利率在更長時間內保持在高位，那麼對於長期資產來說，這顯然是一個更大的問題。」

美國最新經濟數據方面，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 3.1%、消費者支出 (PCE) 物價指數成長 3.7%、核心 PCE 數據也被上修。另外由於假期期間的波動，上周美國申請失業救濟人數有所下降。

其他消息方面，英格蘭銀行 (英國央行 / BOE) 周四宣布利率按兵不動，維持在 4.75%。值得注意的是，與會的 9 名決策者中，包括央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 在內的 6 名成員支持維持利率不變，另外 3 名成員支持降息 1 碼 (25 個基點)，意見分歧程度出乎市場預料。

日前英國最新數據顯示，通膨攀升至 8 個月新高，增加經濟進入「停滯性通膨」的擔憂。英國央行在聲明中也指出，預料近期通膨將繼續小幅上升。

英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 稱，英國經濟面臨高度不確定性，未來降息仍採漸進方式，但無法承諾明年降息時間和幅度。

截至台北時間周四（19 日）22 時許：

焦點個股：

埃森哲 (ACN-US) 早盤股價上漲 7.93%，至每股 375.17 美元

IT 服務供應商埃森哲 (Accenture) 周四每股盤前公布的上季營收打敗華爾街分析師預期，原因是該公司客戶採用人工智慧 (AI) 工具的服務需求不斷成長，盤前股價漲逾 5%。

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 16.19%，至每股 87.08 美元

美光 (Micron) 美股開盤前股價暴跌 15%，延續前一交易日盤後頹勢，先前該公司公布令人失望的財測，表明個人電腦 (PC) 和智慧型手機需求疲軟，給 AI 相關晶片銷售強勁成長預期蒙上陰影。

Nukkleus(NUKK-US) 早盤股價上漲 18.72%，至每股 60.30 美元

Nukkleus 公司盤前再度暴漲 34%，最新報價每股 68.42 美元，近一周漲幅近 50 倍。公司先前宣布進軍國防板塊，已收購 Star 26 Capital Inc. 的 51% 控股權，後者持有 RIMON 的重要股份，而 RIMON 是以色列鐵穹飛彈防禦系統的關鍵供應商。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22 萬，預期 22.9 萬，前值 24.2 萬

美國上周續領失業金人數報 187.4 萬，預期 189 萬，前值 187.9 萬

美國第三季 GDP 季增年率終值報 3.1%，預期 2.8%，前值 3.0%

美國第三季 PCE 季增年率終值報 3.7%，預期 3.5%，前值 2.8%

美國第三季核心 PCE 季增年率終值報 2.2%，預期 2.1%，前值 2.8%

華爾街分析：

Fed 祭出鷹派降息大棒，美股市場遭受重創。對此，華頓商學院金融學名譽教授西格爾 (Jeremy Siegel) 表示，美股拋售是「健康的」，Fed 對未來降息的謹慎預測讓投資人「認清現實」。