〈央行理監事會〉如市場預期利率連3凍 打房按下暫停鍵
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-19 16:19
中央銀行今 (13) 日召開第三季理監事會議，維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，符合市場多數預期，也並未再調升新台幣存款準備率、未再進一步推出打房措施。
對於主要用來判斷利率政策的通膨指標，央行預估，今年 CPI 年增率為 2.18%，核心 CPI 則為 1.9%，而明年 CPI 年增率續降至 1.89%，核心 CPI 為 1.79%。
聯準會 (Fed) 一如市場預期宣布，將基準利率走廊調降 1 碼至 4.25%-4.5% 區間，這是聯準會自 9 月首次降息以來的今年第三次降息。
不過，最新利率點狀圖顯示，聯準會預計明年基準利率將降至 3.9%，暗示將降息 2 碼，而先前 9 月的預測為 4 碼降息。
聯準會主席釋出鷹派言論指出，貨幣政策立場已明顯減少了限制性，因此，在考慮進一步調整政策利率時，可以更加謹慎。
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