輝瑞明年財測讓投資人鬆口氣 股價大漲逾4%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-18 00:00

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輝瑞周二 (17 日) 公布 2025 年銷售和獲利與華爾街分析師預期相符，讓投資人鬆了一口氣。此前該製藥商的轉虧為盈策略遭到包括避險基金 Starboard 在內的維權股東抨擊。

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根據 LSEG 彙編數據，輝瑞預估 2025 年經調整後每股獲利介在 2.80 至 3 美元，分析師平均預估 2.88 美元、營收介在 610 億至 640 億美元之間，分析師預期維 632.6 億美元。此外輝瑞還預測，明年新冠疫苗和藥物的銷售預期將與今年水準保持一致。

在新冠疫情期間，該公司的抗疫產品取得巨大成功，如今卻面臨向市場推出新藥的壓力，以彌補一些可能很快就會失去專利保護的暢銷產品帶來的潛在收入損失。

值得注意的是，輝瑞預估川普政府明年上台後，疫苗政策不會有重大改變，儘管川普提名疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 出任美國衛生及公共服務部 (US Department of Health and Human Services) 部長。

輝瑞今年股價表現以及分析師下調獲利預測讓其維權投資人批評其營運策略。Starboard 曾在 10 月表示，公司管理層在大型收購上花費過多，未能從這些交易或內部研發中生產出有利可圖的新藥。

對此，輝瑞執行長博爾拉 (Albert Bourla) 反駁稱，公司推出削減成本計畫，也分拆非核心業務償還債務。

摩根大通分析師 Chris Schott 在一份報告中寫道：「雖然我們看到輝瑞正在籌備的幾項資產（尤其是腫瘤領域）可能會讓這個故事變得更有趣，但我們相信，進一步的進展...... 將有必要改變目前對股票的看法，這主要將發生在 2026 年以後。」

輝瑞最近的挫折包括備受關注的實驗性減肥藥令人失望的數據，呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗的弱發布，以及鐮刀型紅血球疾病 (Sickle cell disease) 療法 Oxbryta 因臨床試驗中死亡而退出。