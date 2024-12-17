汽車購買激增！美11月零售銷售超預期月升0.7%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-17 21:39

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美國商務部人口調查與統計局 (Census Bureau) 周二 (17 日) 公布最新數據顯示，美國 11 月零售銷售額穩步成長，主要是受到汽車購買激增和強勁的線上購物提振，這些因素掩蓋其他領域消費憂喜參半的表現。

市場分析認為，強勁的零售銷售數據，再加上近幾個月通膨數據回暖，表明聯準會 (Fed) 可能在明年 1 月暫停降息。

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具體來看，11 月未經通膨調整的零售銷售月增率報 0.7%，創今年 9 月以來新高，超過市場預期的 0.6%，10 前值自 0.4% 上修至 0.5%；按年來看成長 3.8%，為 2023 年 12 月以來新高，前值自 2.85% 小幅上修至 2.90%。

美 11 月零售銷售月升 0.7%，創 9 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

另外 11 月剔除汽車的核心零售銷售月增 0.2%，低於市場預期的 0.4%，10 月前值 自 0.1% 上修至 0.2%；11 月扣除汽車與汽油的零售銷售月增 0.2%，低於市場預期的 0.4%，與修正後前值 0.2% 持平。

根據報告，在 13 個類別中，有 7 個類別出現了成長。Wards Automotive Group 追蹤的 11 月汽車銷售為逾三年來最強勁，原因利率下降、經銷商推出大幅年終折扣。

11 月汽車銷售創逾 3 年來最強勁，支撐零售銷售成長。(圖：ZeroHedge)

(圖：ZeroHedge)

11 月線上銷售額大幅成長。(圖：ZeroHedge)

另外，建築材料商店的收成長了 0.4%，而作為零售報告中唯一的服務業類別，餐廳和酒吧的支出自 3 月以來首次下降、雜貨店的銷售額也有所下降。

(圖：ZeroHedge)

數據顯示，美國消費者在關鍵的假期購物季仍保持彈性，受到折扣的吸引，並受到收入成長比物價上漲的還快提振。

自美國 11 月大選以來，信心指標也一直在攀升，一些消費者表示，他們可以透過現在購買大件商品來避免川普政府可能徵收的新關稅帶來的更高價格。

有分析指出，不同政治派別的情緒不同，民主黨人更擔心擬議的關稅將推動通膨抬頭。因此，民主黨和獨立人士認為關稅是『提前購買』行為的關鍵驅動因素，而共和黨人普遍預期通膨將大幅放緩。

Pantheon Macroeconomics 資深美國分析師 Oliver Allen 表示，頑強且高於目標的通膨將拖累 Fed 明年的決策。但由於關稅將擠壓實際稅後收入並削弱信心，Fed 將更在意勞動力市場。

與此同時，所謂的控制組銷售 (control-group sales) 在 10 月下滑後，11 月成長 0.4%。控制組銷售是政府計算國內生產毛額 (GDP) 中商品支出的一部分。該指標不包括食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站。

所謂的控制組銷售 (control-group sales) 在 10 月下滑後，11 月成長 0.4%。(圖：ZeroHedge)

過去 3 個月，對照組的銷售額折合成年率成長了 5.6%，對第四季的 GDP 來說是個好兆頭。亞特蘭大聯準銀行目前預估，美國第四季 GDP 增速將達到 3.3%。