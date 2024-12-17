日元貶向155關鍵水準 日銀本周升息壓力漸增

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-17 19:31

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根據外媒周二 (17 日) 報導，過去一周日元兌美元匯率迅速跌向 155 日元，策略師警告，日元進一步走軟可能會引發當局的口頭干預並增添日銀 (BOJ / 日本央行) 升息的壓力。

本月迄今，日元兌美元匯率下跌約 2.8%，是主要貨幣中表現最差的貨幣之一。若達到 155 水準，將是自 11 月 22 日以來新低水準。截稿前，日元匯率略有回升，報 153.74 日元，任何從這水準開始的下跌都將使其進入為期 7 天的暴跌，這是自 6 月以來最長的一次暴跌。

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Aozora Bank Ltd 首席市場策略師 Akira Moroga 說：「我認爲 155 是一個重要的里程碑。我預估日本當局在 155 時的立場將發生變化，日銀提高利率的可能性也將增加。」

根據隔夜指數掉期，日銀本周有 19% 的機會升息。在媒體報導對升息的猜測有所減緩後，12 月升息的可能性已從本月初的約 60% 下降。

瑞穗銀行有限公司經濟和涉略主管 Vishnu Varathan 在提到日銀和財政部時說：「一周內日元的移動方向和速度沒有減弱，這對日銀或財政部來說不是安慰的來源。」

Varathan 還說：「如果美元 / 日元達到 155 或更高，口頭干預的可能性很大。日元達到 157 或 158 可能會增加日銀升息的壓力。」