紐約可可期貨再刷歷史新高 分析師警告漲勢恐持續到明年

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-17 21:15

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巧克力原料可可今年價格一路飆升屢創新高，分析師警告，由於供應持續吃緊再加上天氣的不確定性，這波極端價格波動可能持續到明年。

美國東部時間周二 (17 日) 上午 7 點 10 分左右，紐約明年 3 月交割的可可期貨上漲 1%，至每公噸 11,938 美元，再創歷史新高。在前一交易日，紐約可可期貨觸及 11,925 美元的盤中歷史新高，今年迄今已上漲逾 180%。

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截稿前，紐約明年 3 月交割的可可期貨上漲 0.10%，至每公噸 11,833.00 美元。

西非的可可產量約占全球四分之三，該地區天氣惡劣讓投資人擔憂未來供應狀況。荷蘭國際集團 (ING) 策略師表示，可可和咖啡市場持續吃緊，再加上天氣的不確定性，意味著價格波動可能會持續到明年。

ING 在一份研究報告中援引國際可可組織 (International Cocoa Organization, ICCO) 數據稱，在 2023-2024 銷售年度，全球可可市場出現逾 60 年來最大赤字。該組織將這一短缺歸因於全球最大可可生產國象牙海岸和迦納作物歉收。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 曾在 12 月 11 日的一份報告中表示：「儘管 2024/25 銷售年度展望看起來更好，但大眾仍然擔心西非的天氣變化以及其對本季產量的影響。」

報告還指出，目前預測顯示，西非的產量 (占全球 70%) 將略為上升，然而最近惡劣天氣影響下，可能不太樂觀。Patterson 表示，明年可可價格可能會保持在歷史新高，需要管理好需求局勢以防失控。