〈美股早盤〉美11月零售銷售數據強勁 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-17 22:46

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美股主要指數周二 (17 日) 開低，稍早美國公布最新數據顯示 11 月零售銷售增速超預期，再加上近幾個月通膨回暖跡象，暗示聯準會 (Fed) 可能在明年 1 月暫停降息。與此同時，投資人也在靜待本周稍晚 Fed 的最新利率決策。

截稿前，道瓊工業指數跌近 250 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 1%。

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美國 11 月零售銷售數據強勁成長，主要是收到汽車購買激增提振，掩蓋其他方面憂喜參半的支出。數據也表明，美國消費者在關鍵假日購物季的適應力。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示：「報告中沒有任何內容會改變人們對明天聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議的預期，因為降息 1 碼 (25 個基點) 仍是共識，同時外界認為鮑爾將讓市場為 2025 年初的暫停降息做好準備。」

交易員現在將聚焦台灣時間周四 (19 日) 凌晨公布的聯準會 (Fed) 貨幣政策會議聲明。接下來幾個月會發生什麼事還不太清楚。儘管美國經濟具有彈性，但即將上任的川普政府可能徵收通膨性進口關稅的前景，可能會讓 Fed 官員對進一步行動的步伐有所猶豫。

Sevens Report 總裁兼創辦人、前美林 (Merrill Lynch) 交易員 Tom Essaye 寫道：「Fed 的利率決策對股市和債市是正面、負面還是中性，可能不會由實際的降息決定，而是由 FOMC 關於 2025 年降息的說法決定。」

其他消息方面，日元在過去一周迅速下跌，策略師警告，日元進一步走弱可能引發當局的口頭干預，並增加日銀升息的壓力。根據掉期市場定價，交易員預估 12 月升息的可能性不到 20%。

截至台北時間周二（17 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 3.44%，至每股 127.46 美元

根據郭明錤發布的最新投資研究報告表示，GPU 大廠輝達正為其明年即將推出的 B300 和 GB300 開發測試 DrMOS 技術，但其中發現 AOS 的 5×5 DrMOS 晶片存在嚴重過熱問題。如果這個的問題不能快速解決，則可能影響系統量產進度，並改變市場對 AOS 訂單的預期。

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 0.36%，至每股 924.44 美元

Palantir(PLTR-US) 早盤股價下跌 3.91%，至每股 72.79 美元

Cohere 是除 OpenAI 和 Anthropic 之外最知名的人工智慧 (AI) 新創公司之一，截至 7 月，其估值達到 55 億美元。該公司據悉正在悄悄與 Palantir 合作部署其 AI 模式。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月零售銷售報 0.7%，預期 0.6%，前值 0.%

美國 11 月核心零售銷售報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.2%

美國 11 月剔除汽油與汽車的零售銷售報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.2%

美國 11 月工業生產月增率報 - 0.1%，預期 0.3%，前值 - 0.4%

美國 11 月產能利用率報 76.8%，預期 77.3%，前值 77.0%

美國 11 月製造業生產月增率報 0.2%，預期 0.5%，前值 - 0.7%

華爾街分析：