美12月製造業PMI初值進一步下滑 服務業擴張速度創逾3年來最快

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-16 23:50

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標普全球 (S&P Global) 周一 (16 日) 公布 12 月 5 日至 13 日的採購經理人指數 (PMI) 初步調查顯示，美國製造業活動進一步萎縮，其中一項衡量工廠生產的指標暴跌至逾 4 年新低，原因是擔心明年關稅上調將推高進口原物料價格。不過服務業擴張速度創下逾 3 年來最快，儘管製造業衰退加劇，仍支撐美國經濟成長。

美國 12 月製造業、服務業擴張速度呈兩極分化。(圖：ZeroHedge)

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美國 12 月 Markit PMI 報告：

12 月製造業 PMI 初值報 48.3，預期 49.4，前值 49.7

12 月服務業 PMI 初值報 58.5，預期 55.7，前值 56.1，創 2021 年 10 月以來新高

12 月綜合 PMI 初值報 56.6，預期 55.1，前值 54.9，創 2022 年 3 月以來新高

數據顯示，美國經濟分化日益加劇，特點是服務業穩步擴張，而製造業進一步惡化。由於對美國後任總統川普可能徵收關稅的擔憂，工廠投入價格加速上漲、生產和訂單則加速萎縮。

具體來看，製造業支付原物料的價格指數在 12 月躍升近 7 點，至 59.1，創 2022 年底以來新高，遠超 11 月的 52.3。與此同時，由於薪資成長放緩，服務業投入成本增速降至逾 4 年新低。

另外，12 月服務業新業務成長寫向 2022 年 3 月以來新高、衡量服務業活動前景的指標也改寫逾兩年新高。至於製造業方面，工廠新訂單指數自 11 月的 49.3 降至 47.6，供應商交貨時間也有所延長，原因是勞動力短缺。

值得注意的是，12 月衡量工廠生產的指標從 11 月的 47.9 暴跌至 46.0，創 2020 年 5 月以來新低，由此可見製造業低迷的頹勢。

12 月衡量工廠生產的指標從 11 月的 47.9 暴跌至 46.0，創 2020 年 5 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 商業經濟專家威廉森 (Chris Williamson) 表示：「美國大選後，服務業對未來 12 個月展望升至兩年半高位，暗示強勁的經濟好轉會持續到新的一年。然而，大選後製造業樂觀情緒受到關稅和進口原物料大漲的影響抑制，因為通膨有潛在升溫的風險。」