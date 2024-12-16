軟銀孫正義將與川普會面 傳將承諾4年內對美投資1000億美元
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-16 20:07
根據美媒《CNBC》周一 (16 日) 援引知情人士消息報導，軟銀執行長孫正義周一將與美國候任總統川普在海湖莊園會面，並且將宣布未來 4 年在美國投資 1,000 億美元的計畫，這筆資金將會在川普任期結束前布署到位。
知情人士透露，孫正義還將在與川普的聯合聲明中承諾，會在人工智慧 (AI) 和相關基礎設施領域創造 10 萬個就業職缺。
報導指出，這筆資金可能來自軟銀旗下各事業體來源，包括願景基金 (Vision Fund)、資本計畫或者晶片製造商安謀 (ARM-US)(Arm Holdings)，軟銀是安謀的大股東。
另外其中一些資金不一定是新募集的，但可能包括一些已經宣布的投資，例如軟銀最近向開發聊天機器人 ChatGPT 的科技公司 OpenAI 投資了 15 億美元。
據了解，川普在 2016 年首次當選總統後，孫正義和川普也曾發表類似聲明，這家日本公司同意在美國投資 500 億美元，目標是創造 500 個就業機會。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇