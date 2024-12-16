〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人靜待Fed利率決策

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-16 22:44

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美股開盤前主要指數期貨走高，擺脫其他主要市場的悲觀表現，那斯達克 100 指數期貨上漲 0.4%，在上周五收盤創下歷史新高後有望進一步攀升，標普 500 指數期貨上漲 0.2%。

市場預估聯準會 (Fed) 本周將降息 1 碼(25 個基點)，有望替美股漲勢增添動能。標普 500 指數今年迄今累積上漲 27%。策略師預料，川普上台後將推出更有利的經濟政策，企業獲利有望更加強近，美股這輪漲勢有望進一步加速。

貝萊德基礎股票 EMEA 投資長 Helen Jewell 受訪時說：「市場情緒繼續推高美股，至於是否已經觸頂？我不這麼認為。」

除了 Fed 外，本周還有日本、英國等央行將宣布最新利率決策。交換利率交易員預料，未來 12 個月 Fed 將會宣布降息 1 碼約 3 次，上周預測會降息 4 次的機率超過 50%。

美元指數在連續 6 天上漲候基本持平，而美國公債小幅走高。美元今年上漲 6% 之後，華爾街開始對其感到反感，因為川普的政策和 Fed 的降息被認為會在明年下半年讓美元承壓。

法國興業銀行 (Societe Generale) 外匯策略主管 Kit Juckes 表示，美元走強令人反胃，長期來看漲勢不會持續下去。

其他消息方面，中國 11 月零售銷售遠不及預期。新加坡盛寶銀行 (Saxo Markets) 策略師 Charu Chanana 表示，零售銷售數據反映出嚴峻形勢以及點出刺激政策優先考慮的方向。

另外，穆迪信評公司 (Moody "s Ratings) 下調法國信用評等之後，法國債券表現落後其他國家。在極右翼領袖雷朋 (Marine Le Pen) 因預算糾紛推翻前總理後，給法國官員帶來更大壓力。

與此同時，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 預料將在信任投票中失利，在這個歐洲最大經濟體面臨衰退之際，此舉將引發新的選舉。

加密貨幣方面，比特幣周一交易價格一度上漲逾 3%，突破 10.6 萬美元大關；能源方面，由於中國最新經濟數據加劇這個最大進口國疲軟的擔憂，國際油價走跌。

截至台北時間周一（16 日）22 時許：

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 早盤股價上漲 5.94%，至每股 238.16 美元

博通上周大漲 24% 市值突破兆美元。瑞穗分析師指出，華爾街正在留意 Google 等大型雲端運算公司對 ASIC 的需求。 ASIC 客製化服務一直是博通半導體業務的重要收入來源，特別是在人工智慧 (AI) 的驅動之下，博通來自與 AI 相關的 ASIC 客製化服務營收正快速成長。

微策略 (MSTR-US) 早盤股價上漲 3.95%，至每股 424.80 美元

比特幣買家微策略 (MicroStrategy) 周一盤前漲逾 3%，該股即將加入那斯達克 100 指數，這項消息可能進一步提振該股走高。Astronaut Capital 投資長 Matthew Dibb 表示，這可能是「一個資金循環的開始，進一步推動比特幣現貨價格上升。」

Dibb 補充說，追蹤那斯達克 100 的交易型開放式指數基金 (如 QQQ) 和其他類似基金會購買微策略股票以對應指數的成份股，這將推高股價，從而讓微策略能夠透過發行債券、股票等籌集資金，進一步購買比特幣。

美超微 (SMCI-US) 早盤股價下跌 7.82%，至每股 33.60 美元

美超微周一盤前股價一度跌逾 13%，因為該股將被移出斯達克 100 指數成份股。據了解，美超微正與 Evercore Inc. 合作，以協助其籌集資金。這家伺服器製造商正在探索股權和債務融資的選擇，以加強其財務狀況。此舉是在公司面臨諸多挑戰之際，包括因未能按時提交年度財務報告而可能面臨摘牌。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月紐約聯準銀行製造業指數報 0.20，預期 6.40，前值 31.20

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 初值預期 49.4，前值 49.7

美國 12 月 Markit 服務業 PMI 初值預期 55.7，前值 56.1

美國 12 月 Markit 綜合 PMI 前值 56.1

華爾街分析：

買進銀行股成為美銀 (BAC-US)、富國(WFC-US) 等華爾街大行展望 2025 年策略師們的壓倒性共識。他們認為推動銀行股的催化劑十分明顯：強勁的經濟、當選總統川普將放鬆監管的預期、有吸引力的估值以及較低的利率。