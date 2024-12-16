福斯汽車工會：聖誕節前必須達成勞資協議

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-16 20:46

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福斯汽車員工代表會會長卡瓦洛 (Daniela Cavallo) 周一 (16 日) 表示，與公司高層就削減成本進行的勞資談判必須找到一個不包括關閉工廠或裁員的解決方案。周一是勞資雙方第五輪談判，也是在聖誕節前的最後一個談判。

卡瓦洛在舉行談判的飯店外向工會成員表示，必須達成對工人和公司都有利的妥協，沒有人想帶著恐懼情緒過聖誕節。

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工會也威脅說，如果今年不能達成協議，將從 2025 年開始進行規模前所未見的罷工。

卡瓦洛對記者說：「如果我們不能在紅線範圍內達成協議，我敢肯定，工人們將會回應工會要求行動升級的呼籲。」

工會代表 Sascha Dudzik 重申了工人堅決反對大規模裁員和關閉工廠的立場。福斯汽車表示，在試圖調整產能以適應需求下降之際，不能排除這種可能性。

雙方都準備讓談判持續幾天，除非周一雙方分歧明顯，無法在今年達成協議，在這種情況下，談判將暫停到 2025 年。