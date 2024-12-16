那斯達克100指數成份股變動 美超微、微策略盤前股價兩樣情

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-16 21:24

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美超微周一 (16 日) 盤前股價一度跌逾 13%，因為該股將被移出斯達克 100 指數成份股。與此同時，比特幣買家微策略 (MicroStrategy) 盤前漲逾 3%，該股即將加入那斯達克 100 指數，這項消息可能進一步提振該股走高。

截稿前，美超微 (SMCI-US) 盤前股價下跌 12.21%，每股暫報 32.00 美元，市值報 213 億美元；微策略 (MSTR-US) 則上漲 3.75%，每股暫報 424.00 美元，市值報 918 億美元。

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那斯達克 100 指數成份股變動於上周五公布，重組後將於 12 月 23 日美股開盤前生效。除上述兩檔股票變動外，Palantir(PLTR-US) 和 Axon Enterprise(AXON-US) 將加入成份股，而 Illumina(ILMN-US)、莫德納 (MRNA-US) 將被從指數中移除。

據了解，美超微正與 Evercore Inc. 合作，以協助其籌集資金。這家伺服器製造商正在探索股權和債務融資的選擇，以加強其財務狀況。此舉是在公司面臨諸多挑戰之際，包括因未能按時提交年度財務報告而可能面臨摘牌。

美超微自 3 月份股價達到峰值以來已下跌 69%，除了遭前審計師安永會計師事務所切割，還面臨由做空機構興登堡研究 (Hindenburg Research) 指控引發的美國司法部調查。

美超微尚未提交截至 6 月 30 日的財政年度財務報告，也未提交截至 9 月 30 日的季度報告。該公司上周宣布已獲得那斯達克的延期，可以在明年 2 月 25 日之前提交這些文件。

在安永會計師事務所因對美超微的治理和透明度存在擔憂而辭職後，該公司已任命 BDO 為新的會計師。

與此同時，這個由最大非金融公司組成價值 25.7 億美元的指數現在將透過微策略間接接觸比特幣，微策略在其資產負債表上持有價值 440 億美元的數位資產，約占全球最大加密貨幣比特幣總供應量的 2%。

值得注意的是，追蹤那斯達克 100 指數的基金可能會買進更多股票，這可能會進一步提振微策略的股價。隨著比特幣價格的飆升，該股今年已經飆升了近 550%。微策略今年透過股權與債務交易將其比特幣持有量增加了一倍以上。

Astronaut Capital 投資長 Matthew Dibb 表示，這可能是「一個資金循環的開始，進一步推動比特幣現貨價格上升。」

Dibb 補充說，追蹤那斯達克 100 的交易型開放式指數基金 (如 QQQ) 和其他類似基金會購買微策略股票以對應指數的成份股，這將推高股價，從而讓微策略能夠透過發行債券、股票等籌集資金，進一步購買比特幣。

根據 Morningstar 的數據，目前規模最大的那斯達克 100 指數追蹤基金為價值 3,220 億美元的 Invesco QQQ Trust。