傳蘋果攜手合作開發AI晶片 博通早盤股價飆逾4%

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-11 23:33

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根據美媒《The Information》援引知情人士消息報導，蘋果正在開發其首款專門替人工智慧 (AI) 設計的伺服器晶片「Baltra」，目的是為了滿足自家 AI 功能帶來的龐大運算需求，預料在 2026 年投產且僅供內部使用而非作為面向消費者的產品。

據了解，蘋果此次開發 AI 伺服器晶片的網路技術部分將與博通合作完成，這是 AI 處理的關鍵部分。如果蘋果成功開發出這款 AI 晶片，將是該公司晶片團隊重要的里程碑。

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該團隊曾在設計 iPhone 的頂尖晶片方面累積了豐富經驗，隨後又設計具有新性能和能源效率標準的 Mac 處理器。