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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調降至47.63元，幅度約3.05%

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑(1301-TW)提出目標價估值：中位數由49.13元下修至47.63元，調降幅度3.05%。其中最高估值53.4元，最低估值46元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予台塑(1301-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立8位、保守悲觀1位。

台塑(1301-TW)今(10日)收盤價為40.7元。近5日股價下跌2.63%，相關塑膠工業近5日下跌4.45%，集中市場加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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