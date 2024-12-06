〈台塑四寶業績〉11月營收月增7.1% 台塑化、台塑彈升12.7%及15.3%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 18:14

‌



台塑集團今（6）日公布 11 月合併營收，四寶單月合計 1186.1 億元，月增 7.1%、年減 4.2%，除南亞月減 3.5% 外，其餘三寶營收月成長。台塑化受惠煉油設備完成檢修，台塑因康芮颱風延遲訂單到貨，分別帶動營收月增 12.7% 及 15.3%。

台塑化 (6505-TW)11 月營收 512.4 億元、月增 12.7%、年減 7.9%；累計前 11 月營收 6116.9 億元，年減 6.9%。

‌



台塑化指出，是第一套常壓蒸餾單元及重油加氫脫硫單元定檢完工復產，使原油煉製量大增 3,716 千桶至 12,760 千桶，產品總銷量也增加 2,879 千桶至 14,031 千桶；不過烯烴事業表現疲弱，因配合下游降量生產營收月減 9.4%，11 月乙烯產量較 10 月減少 2.2 萬噸至 13.2 萬噸，產能利用率降至 50%，產品平均售價下降，丁二烯也受下游橡膠價格重挫影響。

台化 (1326-TW)11 月營收 272.5 億元，月增 2%、年減 5.2%；累計前 11 月營收 3213 億元，年增 5.7%。

台化指出，ARO-3 廠定檢後復車，萃餘油回售、PP 拓展外銷、PIA 產銷調節增加台灣出貨量，帶動營收提升；不過台化仍面臨市場需求疲軟壓力，原油需求疲弱及中東、俄烏衝突情勢多變，加上中國政府刺激措施不如預期，同業產能持續開出，影響原油價格及主要產品行情震盪走低；而台化寧波方面，PTA 上月為降低庫存加強銷售，本月產銷平衡減少 4 億元。

台塑 (1301-TW)11 月營收 181.4 億元，月增 15.3%、年增 10.6%；累計前 11 月營收 1835.9 億元，年減 0.3%。

台塑指出，10 月受康芮颱風影響的 PVC 訂單及液碱訂單延至 11 月交運，使銷售量較 10 月大增 11.8 萬噸；另外台塑寧波 PDH 廠自今年初投產，原料丙烯供應充足，PP 產銷量增加，11 月 PP 銷售量年增 1.1 萬噸；而中國大陸推出家電汰舊換新政策，帶動 ABS 需求增加，加上 AN 同業安排歲修，台塑支援供貨國內客戶，使 AN 銷售量年增 1 萬噸。

南亞 (1303)11 月營收 219.6 億元，月減 3.5%、年增 4.9%；累計前 11 月營收 2361.8 億元，年減 1.4%。