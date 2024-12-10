鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)目標價調降至190元，幅度約4.04%
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群光(2385-TW)提出目標價估值：中位數由198元下修至190元，調降幅度4.04%。其中最高估值205元，最低估值153.5元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予群光(2385-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
群光(2385-TW)今(10日)收盤價為150.5元。近5日股價下跌0.33%，相關零組件業近5日上漲1.08%，集中市場加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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