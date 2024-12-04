〈台股盤後〉台積電帶動千金股比價爭高 漲227點收23255點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-04 14:22
台股今 (4) 日再上攻，尤其在台積電、鴻海漲勢強勁帶動下，終場漲 227.87 點或 0.99%，以 23255.33 點作收，持續站穩月線，成交量 3577.88 億元。其中光通訊以及搭上 BBU 題材的電容族群走強、千金股全面比價上漲成為盤面亮點。
權值股今天全面走揚，台積電 (2330-TW) 漲 15 元收 1070 元，鴻海 (2317-TW) 漲勢強勁，漲逾 2%，站回 200 關卡，聯發科 (2454-TW) 也小漲 0.38%。另外，廣達 (2382-TW) 小漲 0.34%，台達電 (2308-TW)、日月光 (3711-TW) 皆漲逾 1%。
繼昨日台股新增富世達 (6805-TW)、 (AES-KY-6781) 2 檔千金股新成員後， 鈊象 (3293-TW) 今日跟進一度晉身 18 千金，千金股群起比價爭高，全面上漲，力旺 (3529-TW)、 世芯 - KY(3661TW)、緯穎 (6669-TW)、旭隼 (6409-TW) 漲幅均在 7% 左右。
光通訊族群紅通通，眾達 - KY(4977-TW)、統新 (6426-TW) 以及前鼎 (4908-TW) 紛紛亮燈漲停，光聖 (6442-TW) 漲逾 3%，華星光 (4979-TW) 則漲 2 %。
BBU 題材持續熱絡，電容廠也搭上題材紛紛表態，成為盤面另一亮點，凱美 (2375-TW)、日電貿 (3090-TW)、金山電 (8042-TW)、聚鼎 (6224-TW)、立隆電 (2472-TW)、華容 (5328-TW) 皆亮燈漲停，信昌電 (6173-TW)、蜜望實 (8043-TW) 漲逾半根停板，國巨 (2327-TW) 也漲逾 3%。
傳產中的塑膠及紡織今天則相對弱勢，塑膠類股中，南亞 (1303-TW) 跌逾 2%，台化 (1326-TW)、亞聚 (1308-TW)、台聚 (1304-TW) 跌逾 1%，台塑 (1301-TW)、台達化 (1309-TW) 也都臉綠。
紡織族群方面，聚陽 (1477-TW) 跌逾 3%，儒鴻 (1476-TW) 跌逾 2%，遠東新 (1402-TW)、利華 (1423-TW)、宏和 (1446-TW) 及力鵬 (1447-TW) 皆跌逾 1%。
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