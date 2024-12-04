〈台股盤後〉台積電帶動千金股比價爭高 漲227點收23255點

台股今 (4) 日再上攻，尤其在台積電、鴻海漲勢強勁帶動下，終場漲 227.87 點或 0.99%，以 23255.33 點作收，持續站穩月線，成交量 3577.88 億元。其中光通訊以及搭上 BBU 題材的電容族群走強、千金股全面比價上漲成為盤面亮點。