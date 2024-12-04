search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉台積電帶動千金股比價爭高 漲227點收23255點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-04 14:22

cover image of news article
台積電、鴻海領軍台股上攻，終場漲227點收23255點。(圖：shutterstock)

台股今 (4) 日再上攻，尤其在台積電、鴻海漲勢強勁帶動下，終場漲 227.87 點或 0.99%，以 23255.33 點作收，持續站穩月線，成交量 3577.88 億元。其中光通訊以及搭上 BBU 題材的電容族群走強、千金股全面比價上漲成為盤面亮點。 

權值股今天全面走揚，台積電 (2330-TW) 漲 15 元收 1070 元，鴻海 (2317-TW) 漲勢強勁，漲逾 2%，站回 200 關卡，聯發科 (2454-TW) 也小漲 0.38%。另外，廣達 (2382-TW) 小漲 0.34%，台達電 (2308-TW)、日月光 (3711-TW) 皆漲逾 1%。


繼昨日台股新增富世達 (6805-TW)、 (AES-KY-6781) 2 檔千金股新成員後， 鈊象 (3293-TW) 今日跟進一度晉身 18 千金，千金股群起比價爭高，全面上漲，力旺 (3529-TW)、 世芯 - KY(3661TW)、緯穎 (6669-TW)、旭隼 (6409-TW) 漲幅均在 7% 左右。

光通訊族群紅通通，眾達 - KY(4977-TW)、統新 (6426-TW) 以及前鼎 (4908-TW) 紛紛亮燈漲停，光聖 (6442-TW) 漲逾 3%，華星光 (4979-TW) 則漲 2 %。  

BBU 題材持續熱絡，電容廠也搭上題材紛紛表態，成為盤面另一亮點，凱美 (2375-TW)、日電貿 (3090-TW)、金山電 (8042-TW)、聚鼎 (6224-TW)、立隆電 (2472-TW)、華容 (5328-TW) 皆亮燈漲停，信昌電 (6173-TW)、蜜望實 (8043-TW) 漲逾半根停板，國巨 (2327-TW) 也漲逾 3%。 

傳產中的塑膠及紡織今天則相對弱勢，塑膠類股中，南亞 (1303-TW) 跌逾 2%，台化 (1326-TW)、亞聚 (1308-TW)、台聚 (1304-TW) 跌逾 1%，台塑 (1301-TW)、台達化 (1309-TW) 也都臉綠。 

紡織族群方面，聚陽 (1477-TW) 跌逾 3%，儒鴻 (1476-TW) 跌逾 2%，遠東新 (1402-TW)、利華 (1423-TW)、宏和 (1446-TW) 及力鵬 (1447-TW) 皆跌逾 1%。 

文章標籤

台股盤後台積電鴻海光通訊BBU電容

相關行情

台股首頁我要存股
台積電10701.42%
聚鼎68.39.98%
鴻海2012.29%
聯發科13200.38%
廣達2940.34%
台達電3951.02%
日月光投控1581.94%
眾達-KY14310.00%
統新97.39.94%
前鼎1099.55%
光聖5083.25%
華星光2122.17%
凱美839.93%
日電貿77.89.89%
金山電53.29.92%
立隆電89.99.90%
宏和55.9-1.06%
台塑41.4-0.96%
利華36.6-1.08%
遠東新33.6-1.32%
儒鴻531-2.75%
聚陽312.5-3.70%
台達化15.85-0.94%
台聚12.8-1.16%
華容18.959.86%
亞聚15.95-1.54%
台化34.1-1.59%
南亞38.7-2.40%
國巨5453.81%
蜜望實37.656.36%
信昌電49.957.77%
力鵬7.67-1.03%
富世達10655.97%
鈊象9901.43%
力旺30656.98%
緯穎21908.42%
旭隼19306.93%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.14
加權指數法興(購) 槓桿6.81
加權指數法興(售) 槓桿6.8
加權指數法興(售) 槓桿7.41

鉅亨贏指標

了解更多

#突破區間

偏強
聚鼎

91.67%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
聚鼎

91.67%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
台積電

58.33%

勝率

#指標剛突破

偏強
台積電

58.33%

勝率

#當沖高手_強

偏強
台積電

58.33%

勝率

延伸閱讀


Empty