輝達遭中國反壟斷調查 郭明錤：對營收影響有限
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-10 16:35
天風國際證券分析師郭明錤今 (10) 日表示，中國對輝達 (NVDA-US) 展開反壟斷調查，因中國市場僅佔輝達資料中心營收約 5%，即便最壞情況下被禁止在中國銷售 AI 晶片，中短期影響也非常有限。
中國市場監督管理總局近日宣布，以涉嫌違反「反壟斷法」及 2020 年邁絡思科技併購案相關規定為由，對輝達展開調查。郭明錤指出，根據過往案例，高通反壟斷案調查時間達 15 個月，三星、SK 海力士與美光的價格壟斷案也歷時 19 個月。
郭明錤分析，輝達可能需要就三大面向向中國政府說明：一是輝達的 AI 晶片壟斷地位是否與將 AI 晶片及 NVlink 綑綁銷售有關；二是是否刻意降低第三方網路方案效能，促使客戶購買輝達 AI 晶片與 NVlink 組合方案；三是是否歧視中國客戶，提供更低效能的方案。
郭明錤認為，前兩項分析存在爭議，第三項則涉及美國政府禁止輝達銷售高階晶片給中國客戶的外部因素。在美中地緣政治競爭持續的情況下，該案可能短期內不會有結果，但未來可能還會出現類似調查，例如針對輝達是否利用 CUDA 優勢達到 AI 晶片壟斷地位。
對此，輝達回應表示，公司憑藉實力取勝，這反映在基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合的解決方案。輝達強調會在每個地區提供最好的產品，並願意回答監管機構的任何問題。
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