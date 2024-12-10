中國反壟斷調查輝達供應鏈受衝擊？郭智輝：有掌握狀況 對台廠無正相關
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-10 11:22
針對中國市場監管總局以輝達 (NVDA-US) 涉違反反壟斷法為由進行調查，經濟部長郭智輝今（10）上午出席商總「2024 行政院長與商業領袖座談會」前，於媒體聯訪時表示：經濟部有掌握供應鏈的所有變化狀況，中國為何調查輝達，他也不知道原因，但輝達賣到中國的產品，都是在台灣製造，所以這個沒有正相關問題。
《華爾街日報》報導，中國依循過去模式對輝達展開反壟斷調查，是就美國限制對中出口表達不滿情緒。這次主要是調查輝達 2020 年以 70 億美元收購以色列邁倫科技（Mellanox Technologies）股權是否涉及反壟斷法，有無違反當時同意供應繪圖晶片給中國的承諾。
至於在中國的台商是否受衝擊，郭智輝進一步表示，在大陸的台商要面對比較嚴苛的環境，美國即將上任的總統川普在選前就已經放話，要對大陸課徵 60％的關稅，若台商在大陸製造，但產品不是銷售給美國，那就沒關係，若是在大陸製造，市場又在美國，相信會有一些應變方法。，如果需要政府協助台商，政府都很樂意，如果需要幫助，經濟部可協助台商轉進到別的基地。
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