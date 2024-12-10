中國反壟斷調查輝達供應鏈受衝擊？郭智輝：有掌握狀況 對台廠無正相關

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至於在中國的台商是否受衝擊，郭智輝進一步表示，在大陸的台商要面對比較嚴苛的環境，美國即將上任的總統川普在選前就已經放話，要對大陸課徵 60％的關稅，若台商在大陸製造，但產品不是銷售給美國，那就沒關係，若是在大陸製造，市場又在美國，相信會有一些應變方法。，如果需要政府協助台商，政府都很樂意，如果需要幫助，經濟部可協助台商轉進到別的基地。