杜拜地產商在東南亞打造資料中心群 採用輝達晶片

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-10 14:05

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杜拜地產開發商 Damac Group 計畫投資 30 億美元在東南亞建造資料中心群，因看好地區將成為 AI 和雲端服務的重要樞紐。

Damac Group 旗下資料中心事業 Edgnex Data Centers 預計未來三到五年內在馬來西亞、印尼和泰國投資約 30 億美元。其中，在泰國打造三座資料中心，第一座位於曼谷，預計於明年 3 月投入營運，該資料中心將採用輝達的晶片。

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Edgnex 還在馬來西亞和印尼各購入兩塊資料中心用地，大部分將採用輝達的新款 Blackwell 晶片。Edgnex 也計畫在越南和菲律賓建造資料中心，目標在 2025 年宣布相關投資計劃。

Damac 投資與收購部門資深副總裁 Danish Nayar 表示，未來擬斥資 50 億至 70 億美元擴大全球業務，而在東南亞的投資計畫是其中一環。

泰國長期以來是汽車和電子產品的製造大國，在推動高科技產業發展方面，正在追趕馬來西亞和新加坡。近年來，泰國已獲得來自亞馬遜、谷歌和微軟等公司的數十億美元投資承諾。