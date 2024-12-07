任用身障者零「傑憲」！落實平權職場的PwC Taiwan獲頒勞動部金展獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-07 12:30

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這家以會計業務為核心的公司，卻能做到不「評分」、充份落實平權，對身心障礙者的任用沒有「傑憲」！PwC Taiwan 榮獲勞動部頒發第 22 屆金展獎 - 職場共融組，致力協助身心障礙者就業，以「落實平權職場，看重障礙者專業能力」受到肯定，首度參加即獲此殊榮。

金展獎是表揚進用身心障礙員工績優單位的最高榮譽獎項，旨在鼓勵企業營造友善融合的就業環境。PwC Taiwan 對於身心障礙人士適合之工作類型沒有任何限制，受雇職務包含審計、稅務專業人員、行政人員、心理師等，職級包含基層員工及高階主管。

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PwC Taiwan 包容與多元負責人簡汎亞於 12 月 2 日參加勞動部勞力發展署主辦之頒獎典禮接受表揚。簡汎亞表示，「榮獲金展獎是對我們努力的肯定。PwC Taiwan 致力於營造包容多元的工作環境，讓每一位同仁都能夠發揮潛能，展現特質，與 PwC Taiwan 共同成長。未來，我們將持續努力，共創友善就業環境。」

PwC Taiwan 致力於成為一個包容且具歸屬感的企業，以員工的感受為出發點，持續推進多元化和友善的工作環境。PwC Taiwan 人資長林永智表示，PwC Taiwan 人才策略始終將員工感受與需求作為主要考量，堅持以人為本的核心價值，融合多元觀點、人才和見解，進而欣賞與認同每位同仁。不論是進用機制、職場環境、職涯發展等面向，將持續積極落實平等。在領導團隊支持下，藉由活動，學習同理，提升文化意識；藉由問卷，理解需求；持續媒合適合人才，營造包容與多元具歸屬感的友善工作環境。

除一般徵才渠道，PwC Taiwan 亦主動發掘人才。例如，為了照顧同仁身心健康，PwC Taiwan 設有 EAP （Employee Assistance Program，員工協助方案），今年國際婦女節邀請重度視障心理師演講，以其生命故事為題，搭配心理專業背景，分享心理韌性對人生的幫助，得到同仁極高的反饋與迴響。考量同仁於駐點心理諮詢的使用率逐年上升，PwC Taiwan 於同年邀請視障心理師成為長期駐點的合作夥伴。